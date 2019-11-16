Авторы российского закона о домашнем насилии подвергаются угрозам

Депутат Госдумы Оксана Пушкина и другие разработчики законопроекта о домашнем насилии обратились в правоохранительные органы в связи с угрозами, которые поступают им в связи с их работой. Об этом Оксана Пушкина сообщила в интервью агентству РБК, выдержки из которого опубликованы в субботу, 16 ноября. Пушкина не уточнила, в какие конкретно ведомства поданы заявления, назвав их "соответствующими федеральными силовыми структурами".

"Фактически всем людям, которые участвовали в этом законопроекте как соавторы, в соцсетях приходят угрозы", - заявила Пушкина, в частности, назвав имена адвокатов Мари Давтян, Алексея Паршина и создателя сети взаимопомощи для женщин #ТыНеОдна Алены Поповой. Ситуацию вокруг закона она назвала "хорошо организованной и финансируемой кампанией", схожей с протестами после выхода фильма Алексея Учителя "Матильда".

В октябре 182 российские общественные организации обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить принятия закона. Этот закон, согласно их обращению, "фактически уничтожает провозглашенные в Конституции Российской Федерации права граждан: на неприкосновенность частной жизни и жилища, частную собственность, на свободу передвижения, право родителей на воспитание детей", а также "направлен на дискриминацию мужчин и разрушение семьи".

В конце сентября на Пушкинской площади в Москве прошла серия одиночных пикетов против домашнего насилия. Их участники призвали к принятию закона о профилактике насилия в семье, а также выступили в поддержку сестер Хачатурян, ставших жертвами домашнего насилия и обвиняемых в убийстве своего отца. Аналогичные пикеты состоялись в Санкт-Петербурге, Смоленске и Благовещенске.

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