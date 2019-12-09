 Автору расследования о допинге в РФ вновь отказали в российской визе | Новости из Германии о Германии | DW | 06.03.2020

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Германия

Автору расследования о допинге в РФ вновь отказали в российской визе

Соавтору фильма медиакомпании ARD о допинге в российском спорте Хайо Зеппельту заявили, что ему не разрешается пересекать границу РФ. Зеппельт пока не решил, обжаловать ли отказ в визе.

Хайо Зеппельт

Соавтору фильма немецкой медиакомпании ARD о допинге в российском спорте Хайо Зеппельту (Hajo Seppelt) вновь отказали во въездной визе в Россию. "Меня проинформировали, что мне не разрешается совершать поездки в Российскую Федерацию", - сообщил 57-летний журналист из Берлина радиостанции Deutschlandfunk в пятницу, 6 марта. Он добавил, что это - досадное решение для редакции ARD, занимающейся расследованием допингового скандала.

"Мне также не разрешается пересекать границу с Россией, и меня любезно попросили помнить об этом при подаче заявлений на визу в будущем", - рассказал Зеппельт. По мнению журналиста, все это означает, что запрет введен на длительный срок и, по всей видимости, по тем же причинам, что и прежде, а именно из-за расследования российского допингового скандала.

Хайо Зеппельт сказал, что пока не думал о том, будет ли он обжаловать отказ в российской въездной визе.

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    Автор: Илья Коваль


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