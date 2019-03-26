Автономному интернету - удаленное голосование

Спикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал за законопроект об изоляции Рунета, не находясь в парламенте. Как он это сделал, предполагает карикатурист Сергей Елкин.
Закон о суверенном Рунете, дающий Роскомнадзору право централизованного управления трафиком "в случае угрозы", может вступить в силу 1 ноября 2019 года. (11.04.2019)
Жена известного немецкого футболиста должна заплатить штраф за свой Instagram. За что? И кто выписывает блогерам штрафы? (08.04.2019)
Госдума приняла закон о суверенной работе российского сегмента интернета во втором чтении. Карикатурист Сергей Елкин наблюдает за процессом выпиливания интернета в России. (11.04.2019)