Автомобиль врезался в здание редакции газеты в Амстердаме

В Амстердаме полугрузовой фургон врезался в здание, в котором расположена редакция бульварной газеты De Telegraaf. По данным полиции, инцидент произошел во вторник, 26 июня, в 4 часа утра. После столкновения автомобиль загорелся, пострадавших нет. Водитель объявлен в розыск. В полиции предполагают, что речь идет о преднамеренной акции. Редакция крупнейшей нидерландской газеты расположена в промзоне на окраине города.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал происшествие "ударом в лицо свободной прессе и нидерландской демократии". По словам политика, пока остается неизвестным, кто стоял за этим нападением, но полиция делает все, чтобы поймать злоумышленников.

На прошлой неделе атаке в Амстердаме подверглось здание редакции еженедельного журнала Panorama. 41-летний мужчина выстрелил из противотанкового ружья по зданию. Он вскоре был задержан полицией. Как выяснилось, мужчина оказался лидером байкерского клуба.

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