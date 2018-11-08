Автодилеры Германии опасаются, что через 5-10 лет будут не нужны

Автосалоны - неотъемлемый атрибут любого, даже небольшого города ФРГ. Именно здесь, "по соседству с домом", местные жители десятилетиями оформляли заказы на новые автомобили или покупали поддержанные. Но теперь все стремительно меняется.

PwC: система розничных продаж автомобилей изменится

"Трое из пяти немецких автодилеров больше не верят в собственную бизнес-модель", - выяснила международная консалтинговая компания PwC. По заказу ее немецкого отделения PwC Germany в Германии летом 2018 года были опрошены около 1800 автоторговцев и порядка 1000 автовладельцев и автолюбителей. Результаты этих опросов были проанализированы в исследовании, опубликованном в Дюссельдорфе 7 ноября.

Типичный для Германии независимый автосалон с подержанными автомобилями

Оно вышло на английском языке под заголовком "The Future of Automotive Retail" с явным расчетом на международную, а не только немецкую аудиторию. Ведь описываемые в нем тренды вряд ли являются спецификой Германии и, наверняка, в той или иной форме проявятся и в других странах. Особенно в тех, где имеется собственное крупное автопроизводство, в том числе в России.

Главные выводы исследования таковы: систему розничных продаж легковых автомобилей в Германии уже в ближайшие пять-десять лет ждут кардинальные изменения, классические автосалоны как традиционный канал сбыта утратят былое значение, у них будут иные задачи и функции, при этом независимым немецким автодилерам грозит крах их бизнес-модели.

Интернет заставляет менять бизнес-модель

Но в том-то и дело, что в настоящий момент автодилеры в Германии в большинстве своем являются независимыми: немецкие автосалоны обычно принадлежат местным предпринимателям и не входят в структуры автоконцернов, даже если продают автомобили одного-единственного производителя и придерживаются предписываемых им стандартов и дизайна.

Жители Германии все чаще покупают автомобили в интернете

Независимость проявляется, прежде всего, в самостоятельной ценовой политике дилера. Он решает, по какой цене предлагать покупателю автомобиль, чтобы обеспечить прибыльность своему предприятию. "Весьма сомнительно, что такая бизнес-модель еще долго окажется жизнеспособной в условиях почти полной ценовой прозрачности в эпоху интернета", - говорит автомобильный эксперт компании PwC Germany и соавтор исследования Симон Штрём (Simon Ström).

Это понимают и опрошенные автодилеры. На вопрос, какова сегодня главная угроза для традиционного автомобильного ритейла, 73 процента указали на независимые интернет-платформы (предлагающие новые и/или подержанные машины самых разных производителей). И действительно, каждый второй опрошенный немецкий автовладелец допустил приобретение следующего автомобиля в виртуальном магазине.

Покупка в режиме онлайн привлекает немцев, прежде всего, тем, что поиском нужного авто можно заниматься в любое время суток, что предложения легко сравнивать и что цены в интернете более низкие. Можно исходить из того, что схожие настроения царят сегодня не только на немецком, но и на других рынках, в том числе на российском.

Продажа автомобилей прямо с завода стала популярной

Однако еще больше, чем независимых от автоконцернов онлайн-торговцев, немецкие автодилеры опасаются конкуренции со стороны самих автоконцернов. Целых 82 процента опрошенных (можно было отметить несколько вариантов ответа) назвали главной угрозой своему бизнесу возможность покупать автомобиль непосредственно у производителя в фирменном автосалоне или даже прямо на заводе.

"Мир BMW" (слева) и высотное здание штаб-квартиры баварского концерна в Мюнхене

Популярность этого канала сбыта в Германии быстро растет, этому, в частности, способствует концерн Volkswagen. Он еще в 2000 году соорудил рядом со своим головным заводом в Вольфсбурге так называемый Автоград (Autostadt). Здесь клиенту выдают заказанную машину из огромной стеклянной башни, что становится целым аттракционом, к тому же он может вместе с семьей посетить автомобильный музей, парк развлечений и дюжину ресторанов. Все это повышает готовность покупателей со всей Германии совершить поездку в несколько сотен километров.

В Мюнхене аналогичный проект называется "Мир BMW" (BMW Welt). Как такая форма продажи автомобилей сработала бы в полную меру в России с ее расстояниями, сказать трудно. Впрочем, для жителей Москвы и центральных областей РФ, к примеру, вряд ли составило бы большую проблему добраться до автозаводов Калужской области, особенно если бы это сулило им серьезную скидку, в то время как жителям северо-запада РФ вполне было бы под силу доехать до Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В автосалоне консультируются, в интернете покупают

Еще одну серьезную опасность своему бизнесу немецкие автодилеры видят в таких "альтернативных моделях мобильности", как каршеринг или услуги Uber (эту угрозу отметили 39 процентов). Опрос PwC показал, что чем моложе немцы, тем чаще их вполне устраивает не обладание собственным автомобилем, а возможность его краткосрочной аренды. В возрастной категории 16-29 лет таких 51 процент.

Немецкие дилеры жалуются: клиенты консультируются в автосалоне, а покупают в интернете

Почти каждый второй опрошенный автодилер пожаловался к тому же на снижение лояльности клиентов - по отношению как к автосалонам, так и к автомобильным брендам. Иными словами, стремительно уходит в прошлое традиционная модель поведения немецкого автолюбителя, когда он раз за разом приходил к одному и тому же торговцу "по месту жительства" и неизменно заказывал у него новую машину одного и того же производителя, будь то Volkswagen или Opel, Daimler или BMW.

В то же время 56 процентов опрошенных PwC автолюбителей отметили, что автодилер остается для них главным источником информации о новом автомобиле, а 84 процента заявили, что "ни при каких обстоятельствах" не решатся на покупку без предварительной личной беседы со специалистом. Однако такой настрой все чаще ведет к тому, что потенциальные покупатели сначала приходят в автосалон, получают там подробную консультацию, а затем приобретают приглянувшуюся модель в интернете. 55 процентов опрошенных автодилеров назвали такую модель поведения главным вызовом для своего бизнеса.

Независимые автодилеры превратятся в торговых агентов

Как немецким автоторговцам в таких условиях впредь зарабатывать деньги? Эксперты PwC считают, что автосалоны как таковые в Германии не исчезнут, но, существенно изменив свою бизнес-модель, станут центрами индивидуального консультирования клиентов и предоставления им различных услуг, связанных с мобильностью (в том числе услуг каршеринга).

"В перспективе клиент уже не будет подписывать в автосалоне договор о покупке автомобиля. В идеале это будет то место, где ему смогут предоставить подходящую концепцию мобильности", - отмечает соавтор исследования Феликс Кунерт (Felix Kuhnert).

В результате нынешние автодилеры в значительной мере или даже полностью утратят свою независимость и превратятся в своего рода торговых агентов производителей, получающих от них комиссионные. "Автоконцерны при таком раскладе явно будут задавать тон", - подчеркивает Феликс Кунерт.

Но если автоторговцы не пойдут на такое решительное сближение или даже слияние с автостроителями, то и те, и другие рискуют, что в автомобильном ритейле тон все больше будет задавать "третья сторона" - независимые интернет-платформы, предупреждает PwC.

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