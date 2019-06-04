 АвтоВАЗ приостановил производство на обеих площадках | Новости из Германии о России | DW | 03.07.2019

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Россия

АвтоВАЗ приостановил производство на обеих площадках

Из-за проблем срыва поставок комплектующих АвтоВАЗ приостановил производство. Ранее компания уже прибегала к этому шагу из-за тех же проблем.

Цех АвтоВАЗ в Тольятти (фото из архива)

Цех АвтоВАЗ в Тольятти (фото из архива)

Российская компания "АвтоВАЗ" приостанавливает производство автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба автопроизводителя в среду, 3 июля. Решение затронет обе площадки компании - как в Тольятти, так и в Ижевске. В "АвтоВАЗ" заявляют, что причина этого в "нарушениях обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих". Ответственным за срыв поставок назвали "Завод Автокомпонент" из Нижнего Новгорода.

Контекст

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Автогиганты меняют приоритеты: привлекательность рынка заключается не в растущем спросе, а в дешевом производстве и возможности продажи изготовленных в РФ авто на внешних рынках. (24.08.2016)

Позднее представители нижегородского предприятия уточнили, что причиной прекращения поставок компонентов на "АвтоВАЗ" стали разногласия по ценам на комплектующие. "Существующий уровень цен не позволяет покрывать расходы, связанные с производством комплектующих и их поставкой", - заявил представитель компании, чьи слова цитирует РБК. По его словам, такая ситуация вызвана тем, что переговоры, ведущиеся с октября прошлого года, пока не дали результата.

Ранее компания "АвтоВАЗ" уже приостанавливала производство из-за проблем с комплектующими от "Завода Автокомпонент". Это происходило в мае 2017 года на обеих площадках, а также в апреле 2018 года в Ижевске. В начале апреля 2019 года производство также приостанавливалось, но причина этого названа не была.

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    Автор: Сергей Гуща


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