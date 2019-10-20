 Австралийская Qantas установила новый рекорд по длительности авиаперелетов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.10.2019

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Мир

Австралийская Qantas установила новый рекорд по длительности авиаперелетов

Boeing 787-9 пролетел из Нью-Йорка в Сидней за 19 часов 16 минут. Цель тестового рейса - изучить, как частая смена часовых поясов и длительное пребывание в воздухе влияют на организм.

Boeing 787-9 в ливрее Qantas в аэропорту Лос-Анджелеса

Пассажирский Boeing 787-9 в ливрее Qantas (фото из архива)

Австралийская авиакомпания Qantas установила рекорд по длительности беспосадочного рейса. Boeing 787-9, вылетевший из аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, спустя 19 часов и 16 минут успешно приземлился в аэропорту Сиднея в воскресенье, 20 октября. Самолет покрыл расстояние, превышающее 16 тысяч километров. На борту воздушного судна находились 49 человек.

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Авиакомпания подчеркнула тестовый характер рейса, проведенного с целью изучить влияние на человеческий организм частой смены часовых поясов и длительного пребывания в воздухе. В частности, в ходе полета наблюдали за уровнем гормона мелатонина у пилотов и степенью их внимания, а для авиапассажиров приготовили цикл физических упражнений, говорится в сообщении Qantas.

Полученные данные будут использованы для формирования рабочих графиков экипажей и услуг для пассажиров. Кроме того, до конца года Qantas совершит аналогичный тестовый полет из Лондона в Сидней и еще один испытательный рейс из Нью-Йорка.

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