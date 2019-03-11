Авиационные власти США потребовали модернизации автоматики самолетов Boeing

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) считает самолеты Boeing 737 MAX 8 пригодными для полетов и безопасными, несмотря на две аварии лайнеров этого типа. "Управление непрерывно оценивает и следит за соблюдением обязательных мер безопасности на коммерческих самолетах США. В случае обнаружения какого-либо аспекта, влияющего на обеспечение безопасности, будут незамедлительно приняты надлежащие меры", - говорится в заявлении министра транспорта США Элейн Чао, распространенном в понедельник, 11 марта.

При этом FAA потребовало от концерна Boeing произвести изменения в автоматической системе управления самолетом (MCAS), которая отвечает за перекладку стабилизатора на пикирование. Соответствующие нововведения станут обязательными не позднее апреля 2019 года, говорится в пресс-релизе FAA. Кроме того, Boeing должен будет внести изменения в руководства для обучения пилотов указанными моделями лайнеров.

Boeing обещает обновить софт в скором времени

В свою очередь в Boeing заявили, что новое программное обеспечение будет установлено на всех пассажирских самолетах Boeing 737 MAX в ближайшие недели. По данным концерна, с 2017 года по настоящий момент выпущено 370 самолетов этого типа, которые используются 47 авиакомпаниями по всему миру.

Корпорация также сообщила о содействии в расследовании причин катастрофы лайнера Boeing 737 MAX 8 эфиопской авиакомпании Ethiopian Airlines, произошедшей 10 марта неподалеку от Аддис-Абебы, в результате которой погибли 157 человек. Менее чем за полгода до этого, в октябре 2018 года, в Индонезии потерпел крушение самолет того же типа - Boeing 737 MAX 8. Он принадлежал индонезийским авиалиниям Lion Air и летел из Джакарты в Панкалпинанг. На борту находились 181 пассажир и 8 членов экипажа, связь с ним была потеряна спустя 13 минут после взлета.

Из-за аварии в Эфиопии Китай, Индонезия и Сингапур приостановили использование самолетов Boeing 737 Max. Кроме того, временно отказаться от эксплуатации этих самолетов решили авиакомпании Ethiopian Airlines и Aeromexico.

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