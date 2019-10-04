 Авиакомпании РФ потеряли более 3 млрд рублей из-за запрета летать в Грузию | Новости из Германии о России | DW | 20.11.2019

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Россия

Авиакомпании РФ потеряли более 3 млрд рублей из-за запрета летать в Грузию

Убыток одних только "Уральских авиалиний" превысил 1 млрд рублей, пишут "Ведомости". "Аэрофлот" и S7 оценивают потери в 700 млн, лоукостер "Победа" - в 400 млн рублей. Минтранс РФ считает сумму убытков завышенной.

Airbus A-321 компании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево

Потери российских авиакомпаний из-за запрета на полеты в Грузию составляют около 3,2 млрд рублей. Наиболее крупный убыток - около 1,3 млрд рублей - понесли "Уральские авиалинии", пишет российское издание "Ведомости" в среду, 20 ноября, со ссылкой на неназванных сотрудников двух авиаперевозчиков. Компании "Аэрофлот" и S7 оценивают свои убытки в 700 млн, лоукостер "Победа" - в 400 млн, Red Wings - в 120 млн рублей.

Контекст

Главный черноморский курорт Грузии делает ставку на въездной туризм из европейских стран. "Эффект от запрета прямых авиарейсов из РФ, конечно, будет, но ситуация далеко не драматичная", - говорят в Аджарии. (13.07.2019)

Президент РФ активно продвигает свой образ великодушного и мудрого властителя-философа. Он готовит общественность к мысли, что будет править Россией столько, сколько захочет, считает Константин Эггерт. (10.07.2019)

Авиаперевозчики предоставили свои расчету министерству транспорта РФ для получения компенсаций, обещанных до вступления запрета в силу. Однако ведомство выступает за компенсацию только прямых убытков, отмечают собеседники "Ведомостей". По мнению Минтранса, невыполнение запланированных рейсов не приносит таких убытков.

С 8 июля российским авиакомпаниям временно запрещено перевозить пассажиров в Грузию. Самолеты, которые должны были летать туда, до августа в основном простаивали, утверждают сотрудники компаний. С того же дня действует запрет Москвы на полеты в Россию для грузинских авиаперевозчиков Georgian Airways и MyWay Airlines.

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    Автор: Ксения Сафронова


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