Августовский путч 1991 года

19 августа 1991 года в Москву и другие крупные города СССР были введены войска. Президент РСФСР Ельцин квалифицировал действия ГКЧП как государственный переворот.
Созданный 18 августа 1991 года Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) объявил, что Михаил Горбачев по состоянию здоровья не может исполнять обязанности президента СССР. В Москву и другие крупные города были введены войска. Президент РСФСР Ельцин квалифицировал действия ГКЧП как государственный переворот. После трехдневного путча одна за другой советские республики стали провозглашать независимость. Советский Союз распался.
В афганском городе Асадабад несколько человек погибли на митинге по случаю национального праздника День независимости. Акции протеста против "Талибана" состоялись также в целом ряде афганских городов, в частности, в Кабуле. В США продолжается критика действий администрации президента и растет давление на Джо Байдена.
Неудачную попытку госпереворота 30 лет назад принято считать финальной точкой в распаде СССР. Сегодня 43 процента россиян, согласно опросу "Левада-центра", называют события 1991 года "трагическими". Музейный куратор Анна Наринская, фотограф Виктория Ивлева и журналист Татьяна Малкина рассказывают, какими они запомнили те три дня августовского путча.