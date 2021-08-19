Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Августовский путч 1991 года

19 августа 1991 года в Москву и другие крупные города СССР были введены войска. Президент РСФСР Ельцин квалифицировал действия ГКЧП как государственный переворот.

Созданный 18 августа 1991 года Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) объявил, что Михаил Горбачев по состоянию здоровья не может исполнять обязанности президента СССР. В Москву и другие крупные города были введены войска. Президент РСФСР Ельцин квалифицировал действия ГКЧП как государственный переворот. После трехдневного путча одна за другой советские республики стали провозглашать независимость. Советский Союз распался.

Катастрофа в Афганистане: остановят ли США вывод войск и возможен ли диалог с талибами. DW Новости (19.08.2021) 19.08.2021

В афганском городе Асадабад несколько человек погибли на митинге по случаю национального праздника День независимости. Акции протеста против "Талибана" состоялись также в целом ряде афганских городов, в частности, в Кабуле. В США продолжается критика действий администрации президента и растет давление на Джо Байдена.

"Они были внутренне очень старыми" - женщины-очевидцы о путче ГКЧП (19.08.2021) 19.08.2021

Неудачную попытку госпереворота 30 лет назад принято считать финальной точкой в распаде СССР. Сегодня 43 процента россиян, согласно опросу "Левада-центра", называют события 1991 года "трагическими". Музейный куратор Анна Наринская, фотограф Виктория Ивлева и журналист Татьяна Малкина рассказывают, какими они запомнили те три дня августовского путча.
Augustputsch 1991 in der UdSSR / Frauenstimmen Panzer auf Moskauer Strassen, Augustputsch 1991

"Было круто, местами - страшно": женщины об августовском путче 19.08.2021

Прошло ровно 30 лет с момента августовских событий 1991 года в СССР. DW - о женском взгляде на те три дня, которые изменили жизнь страны.
Touristisches Schiff auf Fluss Moskwa mit Kreml und Glockenturm Iwan der Grosse, Russland, Moskau | Tourist ship on Moskva river with Moscow Kremlin, Russia, Moskau Copyright: picture alliance/blickwinkel/McPHOTO

Комментарий: Россия Путина - страна, о которой мечтали путчисты 1991 года 19.08.2021

30 лет назад члены ГКЧП пытались остановить распад СССР. Сегодня Россия Путина близка их идеалам, а не взглядам тех, кто нанес им поражение в августе 1991-го, считает Константин Эггерт.
Der ehemalige Präsident der Sowjetunion, Michail Gorbatschow, sitzt am 22.12.2017 in seinem Büro in Moskau (Russland). Foto: -/kyodo/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Горбачев сделал заявление по случаю 30-летия августовского путча 1991 года 18.08.2021

Бывший президент СССР назвал демократический путь единственным правильным для России. Он подчеркнул, что государство и общество должны исключить любую возможность узурпации власти.

Amstetten on the November 11th 1989: Soviet Secretary of Defense Dimitri Jasov (2nd right), currently on an official visit in Austria, tried today his keen eye on a machine gun of the Austrian army. Jasov visited the army camp in Amstetten (Lower Austria). - 19891121_PD0005 |

Скончался последний маршал СССР Дмитрий Язов 25.02.2020

Последний из военачальников, получивших звание маршала СССР, участник ГКЧП Дмитрий Язов умер в Москве на 96-м году жизни, сообщает Минобороны России.

Bildbeschreibungen: Ukrainischer Regisseur Sergey Loznitsa. Interview mit Zhanna Nemtsova. 

Сергей Лозница о природе протестов в России и на Украине 24.05.2017

В интервью Жанне Немцовой украинский режиссер Сергей Лозница рассказал об отличиях протестов в России и на Украине, и о своем фильме, представленном в Каннах.
Opposition supporters hold a flag during a sanctioned rally in the Belarusian capital Minsk, on Sunday, March 25, 2007. Police on Sunday blocked thousands of opposition supporters from holding a rally on the city's main square, but allowed them to gather about two kilometers (1.5 miles) away for a demonstration that activists hope will boost momentum for change in the authoritarian ex-Soviet republic.(ddp images/AP Photo/Sergei Grits)

Комментарий: Беларусь – долгая дорога к независимости 25.08.2016

25 августа 1991 года Декларация о государственном суверенитете Беларуси получила статус конституционного закона. О событиях того времени - в комментарии Натальи Макушиной.
Russian servicemen hold flags with pikes forming a sickle and a hammer, which were displayed on the Soviet Union coat of arms, with a Kremlin tower seen in the background, during a military parade rehearsal in Red Square in Moscow November 5, 2012. The parade will be held on November 7 to mark the anniversary of a historical parade in 1941 when Soviet soldiers marched through Red Square towards the front lines at World War Two. REUTERS/Sergei Karpukhin (RUSSIA - Tags: MILITARY ANNIVERSARY CONFLICT)

Комментарий: ГКЧП жив и работает Путиным 22.08.2016

Нынешняя власть в России напоминает ГКЧП 1991 года, но не с охранительными, а с реваншистскими задачами, пишет Игорь Эйдман в специальном комментарии для DW.
ARCHIV - Der damaligen russischen Präsidenten Boris Jelzin (2.v.l) vordert auf einem Panzer stehend vor dem russischen Regierungsgebäude in Moskau die Bevölkerung mit geballter Faust zum Generalstreik auf (Archivfoto vom (19.08.2001). Konservative Funktionäre wollten den Reformer Gorbatschow stürzen, um die Sowjetunion zu erhalten, sie besiegelten letztlich den Zerfall des Riesenreichs. Im Widerstand gegen die Putschisten, der vom damaligen Volkshelden Boris Jelzin angeführt wurde, erreichte die Begeisterung für die Demokratie in Russland ihren Höhepunkt. Doch das ist lange her. Zu den Gedenktagen vom 19. bis 21. August wollen sich nur wenige hundert Demokratieanhänger versammeln. dpa (zu dpa-KORR.: Der Volkssieg im Augustputsch 1991 zählt in Russland heute wenigv om 15.08.2006) +++(c) dpa - +++ DPA: 26401293

25 лет августовскому путчу: оправдались ли надежды на демократическое развитие? (видео) 19.08.2016

Августовскому путчу 1991 года - четверть века. Тысячи людей тогда вышли на улицы Москвы, чтобы защитить свободу. Оправдались ли их ожидания?

25 лет августовскому путчу: оправдались ли надежды на демократическое развитие? (19.08.2016) 19.08.2016

Августовскому путчу 1991 года - четверть века. Тысячи людей тогда вышли на улицы Москвы, чтобы защитить свободу. Оправдались ли их ожидания?
###ACHTUNG! Nur zur mit Jürgen Wassmuth abgesprochenen Verwendung### Manegetanks, Moskau 1991 Putsch in Moskau, Proteste gegen die Absperrung, weil niemand versteht, nervöse junge Soldaten Die Bilder wurden vom deutschen Fotograf Jürgen Wassmuth gemacht und uns kostenfrei zur Verfügung gestellt. Copyright: Jürgen Wassmuth

Сбылись ли надежды? Известные очевидцы об августовском путче 19.08.2016

Исполняется 25 лет августовскому путчу, который окончился поражением ГКЧП и старых коммунистических структур. Деятели культуры, участники происходившего, дают свое видение событий.

Путч 1991 года: что думает о демократии современная молодежь РФ? (19.08.2016) 19.08.2016

19 августа 1991 года представители ГКЧП попытались совершить переворот. На защиту демократии вышли тысячи россиян. DW спросила молодых людей в Москве, что они думают о состоянии демократии в современной России.
Karikatur von unserem Karikaturisten Sergey Elkin zum Gorbatschow Putsch 1991

О цене путча 1991-го четверть века спустя 19.08.2016

События августа 1991 года в России оценивают сегодня по-разному. Не обесценила ли путч в глазах россиян "политическая инфляция" последних 25 лет? Мнение карикатуриста Сергея Елкина.
Panzer rollen am 19.August 1991 auf Moskaus Straßen und auch auf dem Roten Platz vor der Basilius-Kathedrale (Hintergrund, links der Kreml) auf, nachdem Putschisten den sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow entmachteten. Vize-Präsident Gennadi Janajew übernimmt als Kopf eines Komitees die Macht. Der russische Präsident Boris Jelzin ruft zum Widerstand auf, am 21.August gebendie Putschisten auf. (Zu dpa-Paket Russland/Putsch/ vom 13.8.96)

Комментарий: Август 91-го - обреченная революция 18.08.2016

Константин Эггерт специально для DW вспоминает августовский путч 1991 года и размышляет, почему боровшиеся тогда за свободу и демократию идеалисты сегодня чувствуют себя проигравшими.
FILE - 991580 08/23/1991 Monument to Felix Dzerzhinsky dismantled in the square that used to bear his name (now - Lubyanka Square) by Muscovites by order of the Moscow Soviet in the night of August 23, 1991, shortly after the failed coup attempt by the GKChP (State Committee of the State of Emergency). Igor Mikhalev/RIA Novosti (zu dpa Kommt Geheimdienstchef Dserschinski zurück? - Moskau soll abstimmen am 24.06.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Опрос: 44 процента россиян не вышли бы защищать страну от ГКЧП 15.08.2016

Около половины россиян не стали бы защищать демократию в случае попытки захвата власти путчистами как в 1991 году. Более трети граждан РФ считают события 25-летней давности "просто эпизодом борьбы за власть".
Показать еще