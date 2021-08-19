Августовский путч 1991 года

19 августа 1991 года в Москву и другие крупные города СССР были введены войска. Президент РСФСР Ельцин квалифицировал действия ГКЧП как государственный переворот.

Созданный 18 августа 1991 года Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) объявил, что Михаил Горбачев по состоянию здоровья не может исполнять обязанности президента СССР. В Москву и другие крупные города были введены войска. Президент РСФСР Ельцин квалифицировал действия ГКЧП как государственный переворот. После трехдневного путча одна за другой советские республики стали провозглашать независимость. Советский Союз распался.