Аваков навсегда: почему глава МВД Украины уже шесть лет на этом посту

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выдержал противостояние с президентом Петром Порошенко и убедил в своей незаменимости президента Владимира Зеленского. Как ему это удается?
После того как Верховная рада Украины отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его правительство, на смену "технократам" пришел новый Кабмин. Одним из немногих министров, сохранивших свой пост, стал глава МВД Арсен Аваков. DW попыталась понять, каким образом Авакову удается избежать отставки уже шесть лет, оставаясь политическим долгожителем, несмотря на смену украинских президентов и правительств.
Когда в конце лета 2019 года стало известно, что министр внутренних дел Аваков сохранил свой пост и в составе нового правительства Гончарука, лидер фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия был вынужден оправдываться, что, дескать, Аваков остался лишь на полгода - "под личную ответственность" президента Владимира Зеленского. Арахамия заверял, что за это время у главы МВД полностью сменятся заместители, которые начнут внедрять обещанную реформу.
(Не)временный глава МВД Украины
У Авакова и в самом деле появилось шесть заместителей, однако трое из них были в его старой команде замов, а один из них - Антон Геращенко - работал еще и советником министра внутренних дел. Зеленский, в свою очередь, попытался перевести Национальную гвардию в прямое подчинение президента, но потом отказался от этих планов. Зато в Раде на заседании профильного комитета зарегистрировали и утвердили законопроект, предусматривавший наделение МВД чрезвычайными полномочиями - статусом субъекта системы военной разведки с закрытым бюджетом и агентами за пределами Украины. А реформа МВД, по словам опрошенных DW экспертов, фактически провалилась.
Уже в феврале 2020 года украинские СМИ обсуждали возможность создания для Авакова должности силового вице-премьера, а Зеленский в выступлении перед парламентской фракцией "Слуги народа" называл главу МВД "одним из самых эффективных чиновников". В отставку, в итоге, ушел премьер-министр Алексей Гончарук и часть его кабинета, а "временный" Аваков сохранил свой пост. Он по-прежнему будет возглавлять министерство внутренних дел, а Денис Шмыгаль станет уже четвертым премьер-министром, которому Аваков будет формально подчиняться.
Арсен Аваков, занимающий пост министра внутренних дел с февраля 2014 года, стал рекордсменом по времени работы во главе этого ведомства, побив рекорд одного из своих предшественников Юрия Кравченко, который был руководителем МВД при президенте Леониде Кучме. Возглавив министерство формально еще при Викторе Януковиче, Аваков оставался на этой должности и при временно исполняющем обязанности президента Украины Александре Турчинове, и во времена президентства Петра Порошенко, и при сменившем его Владимире Зеленском.
Высокий антирейтинг Авакова
Несмотря на такую завидную карьерную стабильность, действующему главе МВД, по данным Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, не доверяют 74 процента опрошенных украинцев. Выше антирейтинг - лишь у экс-президента Петра Порошенко и олигарха Виктора Медведчука. Даже у теперь уже бывшего премьера Алексея Гончарука, отправленного Верховной радой в отставку, уровень недоверия был меньший, чем у Авакова - 63 процента в конце февраля.
Министр внутренних дел оказался замешан в ряде скандалов: среди них и история с "рюкзаками Авакова" (дело о растрате госсредств при закупке МВД рюкзаков для Нацгвардии. - Ред.), и упреки в бездеятельности при расследовании покушения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, и обвинения в фальсификации доказательств при аресте подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Кроме того, эксперты довольно скептически оценивают работу Авакова в должности главы МВД и особенно - проведении им реформы полиции. "Вместо этого он вел борьбу за сферы влияния с главами Нацполиции, вопреки своему мандату занимался международной политикой (достаточно вспомнить хотя бы историю с осужденным в Италии нацгвардейцем Виталием Маркивым или разработку "плана деоккупации") и играл в большую политику, распространяя слухи об угрозе дестабилизации в стране и "руке Кремля", поддерживая "Национальные дружины" и другие общественные формирования", - подчеркнул в беседе с DW эксперт Центра политико-правовых реформ Евгений Крапивин.
О высоком антирейтинге главы МВД на фоне связанных с ним скандалов говорит и руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. "Но его сила объясняется статусом министра и неформальным влиянием, а не личной популярностью", - объясняет эксперт.
Незаменимый украинский министр?
Профессор Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерева Алексей Гарань также отмечает, что основой политической непотопляемости Авакова является его должность, роль которой на фоне, как выразился Гарань, российской агрессии, начавшейся в 2014 году, существенно выросла. "После Революции достоинства (акции протеста на Майдане в Киеве 2013-2014 года, итогом которых стало отстранение от власти президента Виктора Януковича. - Ред.) он сделал удачную ставку на МВД", - указывает политолог.
Впрочем, добавляет Гарань, если в противостоянии с Петром Порошенко Арсену Авакову помогала его партия "Народный фронт", игравшая важную роль в сохранении стабильности тогдашней правящей коалиции, то в случае с Зеленским уже сам глава МВД стал для президента гарантом политической стабильности в стране и смог сохранить свою должность даже без непосредственной партийной поддержки в парламенте.
Эксперт Центра политико-правовых реформ Евгений Крапивин, в свою очередь, считает, что глава МВД смог убедить президента Зеленского и его команду в своей эффективности в "борьбе с невидимой угрозой: беспорядками, дестабилизацией ситуации в стране. Или показательным в медийном смысле поддержании порядка при чрезвычайных ситуациях, как недавно в Новых Санжарах".
Владимир Фесенко добавляет, что позиции Авакова укрепляют связи с украинскими олигархами. С некоторыми из них - например, с Игорем Коломойским - у него достаточно тесные отношения, констатирует эксперт: сам Коломойский раньше называл министра внутренних дел "старым другом", а отношения с ним - "боевым содружеством".
Нежелательное усиление позиций Авакова
Владимир Фесенко называет союз Зеленского и Авакова следствием необходимости, а не взаимной симпатии. Президенту, по словам Фесенко, не очень нравятся попытки министра внутренних дел усилить свое влияние - при том, что сам Зеленский стремится сохранить моноцентричную модель правления. В то же время, "на короткой скамье запасных" у президента нет кандидатуры для равнозначной замены главы МВД, полагает Фесенко.
Согласен с этой точкой зрения и политолог Гарань: "Возможно, Зеленский и попытался бы выдавить Авакова из состава правительства, но пока что он не знает, как провернуть эту комбинацию".
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