Zika afeta um terço dos filhos de grávidas infectadas

Análise a partir de 13 estudos brasileiros com dados de 1,5 mil gestantes aponta que cerca de 30% das crianças apresentaram microcefalia ou outras anormalidades.

Um estudo publicado recentemente pela revista científica The Lancet Regional Health – Americas revelou que quase um terço das crianças nascidas de mães infectadas pelo vírus zika durante a gravidez apresentam alguma anormalidade em decorrência da infecção, e 4% manifestam microcefalia.

A maior e mais abrangente meta-análise já realizada sobre as condições dessas crianças se baseou em 13 estudos nacionais que reúnem dados de 1.548 gestantes, e pode servir para a implementação de políticas públicas e melhoras nos cuidados dos pacientes, além de orientar as priorizações de novas pesquisas.

Com a explosão de casos de microcefalia em crianças associada ao zika em 2015, e a declaração de emergência nacional por parte do Ministério da Saúde, cientistas brasileiros se viram obrigados a acelerar o andamento de pesquisas sobre o vírus.

"A ciência brasileira mostrou sua maturidade e capacidade"

Um dos autores do estudo publicado na Lancet, o epidemiologista Ricardo Arraes de Alencar Ximenes, disse que, em razão da urgência, inicialmente grupos diferentes de especialistas realizaram estudos paralelos, sem que houvesse uma articulação nacional. Isso resultou em amostras menores de pacientes, protocolos com critérios díspares e variabilidade de resultados que aumentavam as incertezas sobre as descobertas.

A harmonização dos protocolos e a consolidação dos dados desses estudos começou já em 2016, explicou Ximenes, que é professor da Pós-Graduação em Medicina Tropical da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). "A ciência brasileira mostrou sua maturidade e capacidade nessa epidemia", afirmou, citado pela agência Fapesp.

Como resultado, foi criado o Consórcio Brasileiro de Coortes do Zika, que inclui 26 instituições de pesquisa. Para Ximenes, "o grande valor do artigo, o primeiro do consórcio, é a união de forças, que permite chegar a resultados mais confiáveis"

Microcefalia e outras anormalidades

Os 13 estudos incorporados na revisão contemplaram as regiões Nordeste, Norte, Centro-Oeste e Sudeste, as mais afetadas pela epidemia de zika.

Um dos critérios estabeleceu que os diagnósticos utilizados na meta-análise de infecções por zika nas mulheres grávidas deveriam confirmados através de exames de RT-PCR, considerados mais confiáveis, antes de qualquer anormalidade ser detectada no feto. Eles também precisavam ter sido conduzidos no Brasil, com o acompanhamento das mulheres e crianças até pelo menos o fim da gestação.

Ximenes destaca que, como a epidemia de zika foi detectada pelo aumento de casos de microcefalia, muitas pessoas ainda acreditam que essa é a única anormalidade mais preocupante associada à doença, embora o vírus também possa causar dificuldades de visão e déficits motores, entre outros problemas.

A meta-análise identificou que 31,5% dos filhos de mães infectadas, quase um terço da amostra, apresentaram ao menos umas das seguintes anomalias: microcefalia, anormalidades neurológicas, oftalmológicas ou de neuroimagem.

O estudo afirma que 2,6% das crianças apresentaram microcefalia no nascimento ou logo na primeira avaliação médica, enquanto outras crianças receberam o mesmo diagnóstico com o passar do tempo, sendo que 4% manifestaram o quadro nos primeiros anos de vida.

Monitoramento dos pacientes

Segundo os autores, os resultados indicam que "entre crianças com microcefalia, a fração diagnosticada de maneira tardia não é negligenciável".

"O risco de microcefalia pós-natal associada ao zika não havia sido documentado antes. Isso demonstra a relevância de monitorar o crescimento da cabeça de todas as crianças expostas ao vírus antes do nascimento, mesmo se elas tiverem uma circunferência normal de crânio ao nascimento", disseram os especialistas.

O estudo revelou que menos de 1% das crianças afetadas pela infecção materna exibiam mais de uma anormalidade. "Ou seja, verificamos que as manifestações costumam surgir de forma isolada", afirma Ximenes.

A conclusão serve como alerta para profissionais de saúde, que às vezes podem não relacionar um quadro ao zika por se tratar de um sintoma isolado. "O diagnóstico precoce da síndrome possibilita intervenções precoces, que beneficiam os pacientes", destaca o epidemiologista.

Ximenes avalia que os dados reforçam a necessidade de um monitoramento constante do zika. Ele defende que os centros de pesquisa e as autoridades devem priorizar o desenvolvimento de testes precisos e de baixo custo para diagnosticar o vírus, de modo a "minimizar o risco de novas infecções se disseminarem e causarem ondas de doença e complicações".

Os novos episódios de síndrome congênita associada ao zika no Brasil vêm diminuindo. Se em 15 e 2016 foram notificados 12.716 casos suspeitos, em 2022 o número ficou em 419, segundo Boletim Epidemiológico de setembro, do Ministério da Saúde. Dos casos identificados no ano passado, 76% seguem em investigação, mas apenas um foi confirmado – e a criança nasceu em 2016.

rc/lf (Agência FAPESP/ ots)