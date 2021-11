No final de 2015, as notícias do Brasil sobre bebês nascidos com a cabeça pequena rodaram o mundo. Em poucos meses, cerca de 3 mil crianças nasceram com microcefalia, a maioria delas no Nordeste.

Os médicos culpam o vírus da zika, que ataca o cérebro dos fetos. Quanto mais cedo a mãe for infectada durante a gravidez, mais graves seriam os danos à criança. O nível máximo para determinar a microcefalia, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, é um perímetro craniano menor ou igual a 32 centímetros. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC, na sigla em inglês) confirmou que o vírus da zika é, de fato, responsável pelo desenvolvimento de microcefalia em fetos de mães infectadas. Falta de acompanhamento adequado por especialistas põe em risco o futuro das crianças que sofrem de microcefalia. Estudos apontam que mais de 70% dos casos com suspeita de microcefalia são em famílias de baixa renda.