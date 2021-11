O vírus foi registrado pela primeira vez na Floresta Zika, em Uganda. A variante existente no Brasil é mais perigosa do que a africana.

O primeiro caso de zika na América ocorreu no Nordeste do Brasil e foi notificado em maio de 2015. Em fevereiro de 2016, o vírus já havia infectado populações de 28 países da América Latina e do Caribe. Inicialmente tida como uma doença leve – já que o infectado apresenta apenas febre baixa, conjuntivite, erupção cutânea e dores nas articulações –, a enfermidade passou a ser tratada como emergência internacional em 2016, após as primeiras evidências da relação do vírus zika com o aumento de casos de microcefalia no Brasil, uma doença que afeta o desenvolvimento e crescimento do cérebro da criança, causando severas sequelas mentais e motoras para o resto da vida. A microcefalia não tem cura.