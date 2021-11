O Aedes aegypti é o principal vetor na transmissão de febre amarela, dengue, chicungunya e zika. As doenças são passadas para os seres humanos por meio da picada de uma fêmea infectada.

O Aedes aegypti é um mosquito urbano, que vive no interior ou a poucos metros das casas. Isso porque as fêmeas, únicas transmissoras de doença, precisam do sangue humano para fabricar seus ovos. O Aedes aegypti chegou a ser extinto no Brasil na década de 1950, após esforços para combater a febre amarela urbana, também transmitida pelo vetor. Na década seguinte, o retorno do mosquito ao país não causou grandes preocupações, já que a doença estava controlada. O inseto se alastrou e, nos anos 1980, surgiu a dengue, iniciando um novo capítulo no combate ao Aedes.