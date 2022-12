Usuários do Twitter votam pela saída de Elon Musk

A maioria dos milhões de usuários do Twitter que participaram de uma enquete proposta pelo próprio CEO da rede social, Elon Musk, votaram nesta segunda-feira (19/12) a favor da renúncia do bilionário como presidente-executivo da empresa.

A consulta foi realizada na própria rede social e teve a participação de 17,5 milhões de usuários. "Devo renunciar como chefe do Twitter? Respeitarei o resultado desta votação", escreveu Musk, na postagem da enquete.

Ao final, 57,5% votaram a favor da renúncia de Musk como CEO, contra 42,5% que defenderam sua permanência.

Após o fechamento da votação, não estava claro se haveria de fato uma nova liderança na rede social, que se tornou cada vez mais caótica e confusa após Musk assumir o controle. O bilionário americano, proprietário da Tesla e da SpaceX, adquiriu o Twitter por 44 bilhões de dólares em outubro, após meses de impasses.

Musk compareceu à final da Copa do Mundo do Catar neste domingo, onde deu início à pesquisa, que permaneceu aberta no Twitter por 12 horas.

Jornalistas suspensos da rede

Musk vem recorrendo a uma série de pesquisas na própria plataforma sobre temas importantes relacionados à rede social.

Recentemente, ele perguntou aos usuários se deveria ou não reabilitar perfis de jornalistas que foram suspensos do Twitter, após uma medida amplamente criticada dentro e foram dos círculos de mídia.

Em 15 de dezembro, vários jornalistas que cobrem as atividades do Twitter, inclusive do The New York Times, CNN e Washington Post, foram suspensos do Twitter sem aviso prévio.

Organizações da imprensa e da sociedade civil, além de políticos e governo de vários países condenaram a decisão de Musk, que foi considerada por críticos como uma evidência de que o bilionário estaria tentando censurar a liberdade de expressão e banir usuários que ele não gosta.

Temas controversos

Em novembro do ano passado, ele perguntou aos usuários do Twitter se deveria vender 10% de suas ações da Tesla. Cerca de 58% dos mais de 3,5 milhões votantes responderam que "sim".

Em abril deste ano, Musk perguntou se os usuários gostariam de um botão de edição para seus tweets. Cerca de 73% dos mais de 4,4 milhões que votaram disseram "sim". Na semana passada, a empresa informou que esse será um dos recursos do Twitter Blue, o serviço de assinatura da plataforma.

Em outra enquete, em 18 de novembro, Musk fez nova consulta aos usuários do Twitter pra saber se reveria reabilitar o perfil do ex-presidente americano Donald Trump: 51,8% votaram "sim". "O povo falou. Trump será reintegrado", escreveu o CEO no dia seguinte.

