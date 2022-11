Elon Musk anuncia "anistia" para contas suspensas no Twitter

O novo dono do Twitter, o bilionário Elon Musk, disse nesta quinta-feira (24/11) que aplicará na próxima semana uma "anistia geral" às contas suspensas na plataforma, acrescentando que o benefício só não se aplicará aos perfis que infringiram a lei ou enviaram "spam flagrante".

A medida foi anunciada após uma enquete online entre usuários da plataforma, na qual mais de 72% de mais de 3 milhões de votos aprovaram a ideia. No entanto, não está claro quantos dos cliques tiveram origem em bots, ou seja, usuários automatizados.

"O povo falou. A anistia começa na próxima semana", tuitou Musk, acrescentando a expressão "Vox Populi, Vox Dei" ("a voz do povo é a voz de Deus).

Das cerca de 3,16 milhões de votos, 72,4% responderam "sim" à pergunta de Musk sobre se o Twitter deveria oferecer uma "anistia geral para contas suspensas, desde que não tenham infringido a lei ou se envolvido em spam flagrante".

Musk, que comprou a rede social no final de outubro por 44 bilhões de dólares, já havia reativado a conta do ex-presidente americano Donald Trump, após consulta online aos usuários.

O perfil foi restabelecido após uma estreita maioria (51,8%) de 15 milhões de votos apoiar a proposta. O republicano havia sido banido da rede social após seus apoiadores tentarem invadir o Capitólio dos Estados Unidos em janeiro de 2021.

Repúdio a banimentos

Musk já explicou várias vezes que comprou o Twitter porque o considera a "praça pública digital" essencial para a democracia no mundo e tem mostrado repetidamente seu repúdio a vetos permanentes na rede social.

Recentemente ele reativou as contas de outras figuras polêmicas, como a deputada de extrema direita Marjorie Taylor Greene, banida por meses por publicar falsidades sobre a covid-19.

No início de novembro, Musk disse que o Twitter "não permitirá" que qualquer pessoa que tenha sido removida da rede social por violar suas regras volte à plataforma até que a empresa tenha um processo claro.

Mas o uso de consultas online para definir diretrizes na rede social contraria o compromisso expresso por Musk logo após a aquisição da empresa, quando anunciou a formação iminente de um "conselho de moderação (de conteúdo) com pontos de vista muito diversos".

Debandada de anunciantes

Várias marcas importantes, incluindo Volkswagen, General Motors e General Mills, anunciaram que suspenderão os gastos com publicidade no Twitter desde sua aquisição por Musk.

Musk argumentou na terça-feira, para justificar o até então possível retorno das contas suspensas, que os anunciantes que prometeram manter seu apoio com a condição de que o conselho de moderação de conteúdo fosse criado, "quebraram o acordo", retirando seus investimentos.

Musk tem provocado críticas por sua maneira impulsiva de administrar a rede social, desde a demissão 50% da equipe até o lançamento caótico de novos recursos. Ele se defende diariamente de seus críticos em sua conta no Twitter com 118 milhões de seguidores, com imagens irônicas e provocações.

md (AFP, EFE, DPA)