Elon Musk suspende conta de Kanye West no Twitter

Rapper é bloqueado após publicar imagem de suástica nazista entrelaçada a estrela de Davi, símbolo do judaísmo. Recentemente, ele fez uma série de comentários antissemitas e elogiou Hitler em entrevista.

O Twitter suspendeu nesta sexta-feira (02/12) a conta de Kanye West, depois de o rapper americano publicar uma imagem mostrando uma suástica nazista entrelaçada a uma estrela de Davi, símbolo do judaísmo.

A medida foi anunciada pelo bilionário Elon Musk, dono da rede social, apenas dois meses depois o perfil de West ter sido reativado.

Segundo Musk afirmou que West violou regras da plataforma. "Tentei o melhor que pude. Apesar disso, ele violou novamente nossa regra contra o incitamento à violência. A conta será suspensa", escreveu Musk no Twitter, em resposta a um usuário.

Comentários antissemitas

Nas últimas semanas, Kanye West – agora conhecido como Ye – teceu uma série de comentários antissemitas. Além disso, em uma entrevista para Alex Jones, um teórico da conspiração, elogiou o ditador nazista Adolf Hitler.

Durante a entrevista, ele disse que enxerga "coisas boas em Hitler" e que os nazistas "também fizeram coisas boas".

Ye, que tinha mais de 30 milhões de seguidores na rede social antes de ser suspenso, não respondeu aos pedidos de comentários a respeito da decisão.

Essa é a segunda vez que West é suspenso do Twitter este ano. Em outubro, Musk, que se autodenomina um defensor da liberdade absoluta de expressão, havia dado boas-vindas ao rapper em seu retorno à rede.

UE pressiona Musk

Nesta semana, Musk foi pressionado pela União Europeia (UE) devido a padrões de políticas de moderação de conteúdo. O comissário de mercado interno do bloco, Thierry Breton, alertou que a plataforma deve aumentar seus esforços para cumprir a legislação – a lei de serviços digitais da UE adverte que as empresas podem enfrentar problemas devido a posts abusivos ou que espalhem desinformação

Nos últimos meses, porém, o Twitter permitiu a reativação de contas antes bloqueadas, como a do ex-presidente americano Donald Trump.

Controvérsias

As falas controversas de Kanye West leva grandes parceiros corporativos a se distanciem do rapper e designer de moda, a exemplo da Adidas. Posts do artista em outras plataformas, como o Instagram, também foram removidos devido a comentários antissemitas e ataques a outras celebridades.

Vencedor de vários prêmios Grammy, West desistiu recentemente de comprar a rede social Parler, popular entre ultraconservadores americanos, menos de dois meses depois de anunciar um acordo para adquiri-la.

