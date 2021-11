Adidas AG é uma das maiores empresas de artigos esportivos do mundo

A marca foi criada na década de 20 pelos irmãos alemães Rudolf e Adolf Dassler (Adi), em Herzogenaurach, na Baviera, próximo a Nurembergue. Depois de enfrentar dificuldades e apostar todas as suas fichas na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, a gigante alemã de equipamentos esportivos Adidas avançou sua cota de lucros e planeja superar o desempenho da arquirrival Nike, líder do mercado de artigos esportivos.