Otan suspende atividades de treinamento no Iraque

A Otan decidiu suspender temporariamente as atividades de treinamento para o exército e as forças de segurança iraquianas. A decisão ocorre na sequência da operação americana que matou o general Qassim Soleimani, comandante da Força Quds, unidade especial dos Guardiões da Revolução Islâmica, do Irã, nos arredores de Bagdá.

A missão, que havia sido implementada a partir de 2018, conta com centenas de soldados de países-membros da Otan e é responsável pelo treinamento de forças iraquianas para combater o grupo Estado Islâmico.

Neste sábado (04/01), o porta-voz da Otan Dylan White destacou que a suspensão temporária do treinamento não significa o fim da missão. "A missão da Otan continua, mas as atividades de treino estão temporariamente suspensas", declarou White, que disse ainda não haver prazo para a retomada.

O porta-voz da Otan também disse que o secretário-geral da aliança, Jens Stoltenberg, e o secretário de defesa dos EUA, Mark Esper, conversaram por telefone depois dos últimos acontecimentos.

"A Otan está acompanhando de muito perto a situação na região. Permanecemos em contato próximo e regular com as autoridades americanas", destacou White, observando que a "segurança do pessoal aliado é primordial” e que todas as precauções necessárias continuam sendo tomadas.

Ainda segundo o porta-voz, a missão de treinamento no Iraque é composta por várias centenas de pessoas e, a pedido do governo local, está ajudando a fortalecer as forças iraquianas e a impedir o regresso do Estado Islâmico.

Por temor de represálias, a coalizão internacional antijihadista liderada pelos EUA também reduziu suas operações no país e reforçou a segurança de suas bases no Iraque, segundo uma autoridade americana em Bagdá. Depois do ataque que resultou na morte do general iraniano, os EUA também anunciaram o envio de mais 3.500 soldados à região.

JPS/efe/ots

