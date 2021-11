A derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial resultou na divisão do país, que se tornou o marco de dois blocos político-econômicos antagônicos. Era o início da Guerra Fria, que terminou com a queda do Muro, em 1989.

A Guerra Fria foi marcada pelo armamento dos dois blocos, com a criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e do Pacto de Varsóvia, e por constantes ameaças mútuas de agressão.