Pseudorreferendos de Putin na Ucrânia são sinal de fraqueza Konstantin Eggert Articulista convidado/a

Rússia está tentando repetir no leste do país invadido a farsa do plebiscito de 2014 para anexação da Crimeia. Um plano arriscado e desesperado, fadado ao fracasso, opina Konstatin Eggert.