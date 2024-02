Morre ex-presidente do Chile Sebastián Piñera

O ex-presidente do Chile Sebastián Piñera, de 74 anos, morreu nesta terça-feira (06/02) quando o helicóptero em que ele viajava caiu no Lago Ranco, na região de Los Ríos, cerca de 900 quilômetros ao sul de Santiago. Outras três pessoas estavam a bordo e sobreviveram.

"É com profundo pesar que anunciamos a morte do ex-presidente da República do Chile, Sebastián Piñera Echeñique", anunciou seu gabinete. "Iremos informá-los sobre seus funerais no devido tempo. Agradecemos as enormes expressões de carinho e preocupação que recebemos durante estas horas amargas", acrescentou o comunicado.

O governo chileno decretou luto nacional e a organização de funerais de estado.

"Terá todas as honras e reconhecimentos que merece", disse a ministra chilena do Interior, Carolina Tohá, numa breve aparição no Palácio de la Moneda, sede da presidência do Chile.

"Havia quatro tripulantes no helicóptero. Três deles conseguiram [chegar] à costa por conta própria, estão fora de perigo. Mas este não foi o caso do quarto tripulante, que era o ex-presidente Sebastián Piñera", destacou Tohá.

Sebastián Piñera foi presidente do Chile durante dois mandatos, o primeiro entre 2010 e 2014, e o segundo, entre 2018 e 2022, quando foi sucedido, em março passado, pelo atual chefe de governo, Gabriel Boric.

Fortuna no setor bancário

Piñera completou 74 anos no dia 1º de dezembro e era conhecido por pilotar seu próprio helicóptero. Segundo amigos que estiveram em Lago Ranco, o ex-presidente passava alguns dias de férias no local com sua esposa, Cecilia Morel, e alguns de seus quatro filhos e nove netos.

Doutor em economia pela universidade americana de Harvard, foi um empresário que acumulou fortuna no setor bancário e em empresas de diversos setores.

Entrou para a política em 1989, chefiando a campanha presidencial de Hernán Büchi, ex-ministro do governo do ditador Augusto Pinochet. Em 1990, Piñera foi eleito senador. Entre 2001 e 2004, presidiu o partido Renovação Nacional.

Seu primeiro mandato (2010-2014) foi marcado por um rápido crescimento econômico e uma queda acentuada no desemprego, numa altura em que muitos dos parceiros comerciais e vizinhos do Chile enfrentavam um crescimento mais lento.

Sua segunda passagem pela presidência (2018-2022) foi mais turbulenta. Em 2019, Piñera alcançou o menor índice de aprovação desde a redemocratização no país. No mesmo ano, foi acusado de crimes contra a humanidade cometidos em razão de manifestações que pararam o país entre outubro e novembro daquele ano. Na ocasião, Forças Armadas foram às ruas reprimir os protestos e 20 pessoas morreram e várias ficaram feridas.

Em 2021, escapou de um impeachment após a Câmara dos Deputados aprovar o processo, mas o Senado rejeitá-lo.

Condolências

Logo após a notícia ser confirmada, líderes latinos prestaram homenagens ao ex-presidente chileno.

Pelas redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a morte.

"Surpreso e triste com a morte de Sebastián Piñera, ex-presidente do Chile. Convivemos, trabalhamos pelo fortalecimento da relação dos nossos países e sempre tivemos um bom diálogo, quando ambos éramos presidentes, e também quando não éramos. Muito triste seu falecimento de forma tão abrupta. Meus sentimentos aos seus familiares e amigos de Piñera por esta perda", escreveu.

O presidente uruguaio, Luis Lacalle Pou, escreveu na rede social X que Piñera "sempre teve uma atitude positiva em relação ao Uruguai e pessoalmente".

"A título de exemplo, basta mencionar seu apoio na logística oferecida para a chegada das vacinas durante a pandemia. Minhas condolências", disse.

O ex-presidente argentino Mauricio Macri também se pronunciou:

"Imensa tristeza pela morte do meu querido amigo Sebastián Piñera. Gente boa, comprometida como ninguém com o Chile e com os valores da liberdade e da democracia na América Latina. Um amigo e um líder notável. Todo meu amor por sua família", expressou.

md/le (Lusa, EFE, Agência Brasil)