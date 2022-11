Lula tenta minimizar reação do mercado a seu discurso

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, tentou minimizar a reação do mercado financeiro após declarações suas criticando a necessidade de cumprir regra fiscal em detrimento de gastos sociais e defendendo que algumas despesas devam ser consideradas investimentos.

“O mercado fica nervoso à toa. Eu nunca vi um mercado tão sensível como o nosso. É engraçado que esse mercado não ficou nervoso com quatro anos do (governo Jair) Bolsonaro”, disse Lula no fim da tarde desta quinta-feira (10/11) ao deixar o Centro Cultural Banco do Brasil, sede da transição de governo.

O dólar fechou em alta de mais de 4% – maior crescimento diário desde março de 2020 – e o Ibovespa caiu 3,61%, com o pessimismo dos operadores em relação a riscos de descontrole fiscal do futuro governo e também com o anúncio do nome do ex-ministro Guido Mantega para a equipe de transição.

Estabilidade fiscal e assistência social

Em discurso a aliados mais cedo, Lula questionou as regras que limitam os gastos públicos e sugeriu existir uma incompatibilidade entre assistência social e responsabilidade fiscal. Segundo o petista, pessoas pobres "são levadas a sofrer" para que o governo possa garantir a estabilidade fiscal do Brasil.

"Por que as pessoas são levadas a sofrer por conta de garantir a tal da estabilidade fiscal nesse país? Por que toda hora as pessoas falam que é preciso cortar gasto, que é preciso fazer superávit, que é preciso fazer teto de gasto?", questionou Lula.

"Por que as mesmas pessoas que discutem com seriedade o teto de gasto não discutem a questão social deste país? Por que o povo pobre não está na planilha da discussão da macroeconomia? Por que que a gente tem meta de inflação e não tem meta de crescimento? Por que que a gente não estabelece um novo paradigma de funcionamento neste país?", prosseguiu.

As declarações do petista ocorreram durante sua primeira visita ao Centro Cultural do Banco do Brasil, onde está alojada a equipe de transição de governo.

O mercado já havia aberto o dia em queda com a divulgação da volta da inflação no Brasil, após três meses de deflação. Mas a reação mais abrupta ocorreu após o discurso do petista em Brasília.

PEC da Transição e Guido Mantega

Outros dois fatores apontados por analistas que teriam contribuído à reação negativa do mercado são as discussões sobre a PEC da Transição, na qual o novo governo quer a exclusão do orçamento do Bolsa Família do teto dos gastos da União, e a inclusão do ex-ministro da Fazenda Guido Mantega na equipe de transição de governo.

O economista ocupou vários cargos nos dois primeiros mandatos de Lula e foi ministro da Fazenda no primeiro mandato de Dilma Rousseff. No governo Dilma, ele adotou um conjunto de medidas que ficou conhecido como nova matriz econômica. A medida contribuiu para o aprofundamento da crise econômica de 2014.

Mantega também foi acusado na Operação Lava Jato por supostas fraudes na Petrobras. Ele também foi investigado no âmbito do escândalo das supostas pedaladas fiscais que levaram ao impeachment de Dilma – o caso foi arquivado em setembro.

pv (ots)