Lula é condenado a 12 anos e 11 meses de prisão por sítio em Atibaia

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado nesta quarta-feira (06/02) a 12 anos e 11 meses de prisão na ação penal sobre as reformas realizadas num sítio em Atibaia.

A sentença foi proferida pela juíza Gabriela Hardt, da primeira instância, no âmbito da Operação Lava Jato.

Lula é acusado de receber propina de empreiteiras investigadas por corrupção, como a OAS e a Odebrecht, por meio de reformas no sítio. A defesa do ex-presidente nega as acusações.

Mais informações em instantes...