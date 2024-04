Irã e Israel vivem escalada de sua guerra nas sombras

Desde o início da guerra na Faixa de Gaza, Israel intensificou também seus ataques contra aliados de Teerã no Líbano e na Síria. Nesse contexto, pelo menos 13 pessoas foram mortas em um ataque aéreo ao consulado iraniano em Damasco, capital da Síria, no início de abril, incluindo sete membros do alto escalão da Guarda Revolucionária Iraniana. O Irã, a Síria e a Rússia culparam Israel pelo ataque, que não comentou o incidente.

"O ataque ao prédio de um consulado iraniano foi sem precedentes. Depois de uma longa guerra nas sombras contra o Irã, Israel parece ter mudado sua estratégia", disse o especialista em Oriente Médio Arash Azizi à DW. Professor de história e ciência política na Universidade de Clemson, no estado americano da Carolina do Sul, ele é autor do livro The Shadow Commander, sobre o general da Guarda Revolucionária Qassim Soleimani, morto por um ataque de drone dos EUA no início de 2020, e as ambições regionais do Irã.

Os comandantes da Guarda Revolucionária do Irã desempenham um papel-chave no treinamento e financiamento do Hisbolá no Líbano, que é responsável por vários ataques contra Israel.

Em resposta ao ataque ao consulado em Damasco, a liderança em Teerã ameaçou atacar missões israelenses no exterior. O Irã é forçado a reagir aos assassinatos seletivos de oficiais de alto escalão da Guarda Revolucionária, diz Azizi. "Se o Irã não reagir agora, isso significaria que o Irã não tem meios de dissuasão contra Israel."

Ao mesmo tempo, Azizi supõe que a reação do Irã será limitada. O país não está buscando neste momento um grande confronto militar contra Israel, pois isso poderia forçar os EUA a intervir no conflito, com consequências imprevisíveis para Teerã.

Prédio do consulado iraniano em Damasco ficou destruído após ataque aéreo Foto: Omar Sanadiki/AP/dpa/picture alliance

Ex-aliados que se tornaram inimigos

O Irã e Israel são inimigos há décadas. Teerã nega o direito de Israel de existir e ameaça o "regime sionista" com a aniquilação. Israel, por sua vez, considera o Irã seu arqui-inimigo. Mas esse nem sempre foi o caso.

Até a Revolução Islâmica no Irã em 1979, os dois países eram aliados próximos. O Irã foi um dos primeiros países a reconhecer o direito de Israel de existir e a sua independência em 1948, e via Israel como um contrapeso político bem-vindo aos países árabes vizinhos.

Por sua vez, Israel considerava o Irã um aliado entre os países árabes nos conflitos do Oriente Médio. Israel treinou especialistas agrícolas iranianos, forneceu conhecimento técnico e ajudou a construir e treinar as forças armadas persas. O Irã pagou por isso com petróleo, que era urgentemente necessário para Israel durante a sua ascensão econômica.

O Irã chegou a ser o lar da segunda maior comunidade judaica fora de Israel. Após a revolução, muitos judeus deixaram o país, mas mais de 20 mil deles ainda vivem lá.

Ponto de virada da Revolução Islâmica

Após a vitória da Revolução Islâmica no Irã e a tomada do poder pela ala religiosa dos revolucionários sob o comando do aiatolá Ruhollah Khomeini, Teerã revogou todos os tratados com Israel, e Khomeini passou a criticar duramente Israel pela ocupação dos territórios palestinos.

Teerã desenvolveu gradualmente uma retórica severa contra Israel com o objetivo de ganhar a simpatia dos Estados árabes, ou ao menos da população desses países. O regime iraniano buscava aumentar a sua própria influência dessa forma.

Quando Israel interveio na guerra civil libanesa em 1982 e invadiu o sul do país, Khomeini também enviou guardas revolucionários iranianos a Beirute para apoiar as milícias xiitas de lá. Até hoje, o Hisbolá, surgido naquela época, é considerado um braço de Teerã no Líbano.

O atual líder religioso do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, que tem a palavra final em todos os assuntos, mantém essa política. Khamenei e toda a liderança da República Islâmica do Irã questionam repetidamente a realidade histórica do extermínio em massa sistemático dos judeus europeus no Holocausto e tentam relativizá-la e até negá-la.

Iranianos acompanharam transporte dos corpos dos membros da Guarda Revolucionária mortos na Síria Foto: Vahid Salemi/AP/dpa/picture alliance

Política sobre Israel também é controversa no Irã

A hostilidade e o ódio da liderança de Teerã em relação a Israel não são totalmente apoiados pela sociedade local. "O Irã deve reexaminar sua relação com Israel, porque ela não está mais atualizada", disse Faezeh Hashemi Rafsanjani em uma entrevista no final de 2021. Ela é filha do ex-presidente Ali Akbar Hashemi Rafsanjani e ex-parlamentar, e enfatizou que os uigures muçulmanos na China e os tchetchenos na Rússia também estavam sendo oprimidos. "No entanto, o Irã tem relações estreitas com a Rússia e a China."

O reconhecido cientista político Sadegh Zibakalam, que é crítico do governo, também contesta a política do Irã em relação a Israel. "Essa postura isolou o país no cenário internacional", enfatizou o professor da Universidade de Teerã em uma entrevista à DW em 2022.

No entanto, a hostilidade em relação a Israel e a política de resistência contra as grandes potências encontraram apoiadores entre os seguidores leais da República Islâmica.

Há "alguma frustração" dentro da base de apoio do regime, e também regionalmente no chamado Eixo de Resistência, sobre a contenção iraniana em relação a Israel no contexto da guerra em Gaza, diz Ali Fathollah-Nejad, diretor do instituto de pesquisa berlinense Center for Middle East and Global Order (CMEG), à DW. O especialista identifica um "alto nível de frustração com a falta de credibilidade do Irã como o principal apoiador da causa palestina, e a relutância do Irã em confrontar Israel diretamente".

Mas Fathollah-Nejad avalia que o Irã usará suas milícias pró-iranianas na Síria e no Iraque e os houthis no Iêmen para retaliar.