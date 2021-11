Sobrevivente do Holocausto vira estrela no TikTok

[Vídeo] Aos 97 anos, Lily Ebert é uma das últimas sobreviventes do campo de concentração nazista de Auschwitz e, por meio do TikTok, conta suas histórias antes que elas se percam para sempre. Com a ajuda do bisneto, ela responde a perguntas como "Você tinha medo da morte em Auschwitz?"