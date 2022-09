Ipec: Lula mantém 44% contra 31% de Bolsonaro

No 2º turno, petista venceria com 52% e o atual presidente ficaria com 36%. Números dos principais candidatos permanecem estáveis. Reprovação do governo é de 57%, contra 38% que o aprovam.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) continua na liderança da disputa pela Presidência nas eleições de outubro, segundo a pesquisa do Instituto Ipec, divulgada nesta segunda-feira (05/09).

Os números dos principais candidatos se mantiveram praticamente os mesmos do levantamento anterior do instituto, de 29 de agosto, com as oscilações ocorrendo dentro da margem de erro, de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Segundo a sondagem divulgada nesta segunda, Lula está à frente com 44% das intenções de voto, contra 31% de Jair Bolsonaro (PL) no primeiro turno das eleições. O petista se manteve com o mesmo percentual da pesquisa anterior, enquanto o atual mandatário oscilou um ponto para baixo.

Em terceiro lugar, aparece o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), com 8%, seguido da senadora Simone Tebet (MDB), com 4%. Ambos oscilaram um ponto para cima em relação à pesquisa do final de agosto, e se mantiveram empatados no limite da margem de erro.

Felipe D'Ávila (Novo) e Soraya Thronicke (União Brasil) somaram 1% cada. Pablo Marçal (Pros), Vera Lúcia (PSTU), Constituinte Eymael (PDC), Sofia Manzano (PCB), Léo Péricles (UP), e Roberto Jefferson (PTB) foram citados mas estiveram abaixo de 1% das intenções de voto. Brancos e nulos somam 6% e não sabem/não opinaram, 5%.

O nome de Roberto Jefferson é citado na pesquisa porque o levantamento foi feito antes da cassação do registro de sua candidatura. O PTB indicou o nome de Padre Kelman para substituí-lo.

Segundo turno

No caso de um eventual segundo turno, Lula aparece novamente como favorito na disputa com Bolsonaro. De acordo com o Ipec, o petista venceria com 52% dos votos, e Bolsonaro ficaria com 36%. Na pesquisa anterior, o petista tinha 50%, e o atual presidente, 37%.

O Ipec ouviu 2.512 pessoas entre os dias 2 e 4 de setembro em 158 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais para cima ou para baixo, levando-se em conta um nível de confiança de 95%.

Rejeição e avaliação do governo

Quase metade do eleitorado (49%) diz não votar em Bolsonaro de jeito nenhum, enquanto Lula é rejeitado por 36%. A rejeição ao ex-presidente é a mesma da pesquisa anterior, enquanto a do atual mandatário aumentou 2 pontos percentuais, dentro da margem de erro.

A avaliação do governo Bolsonaro mantem os mesmos percentuais do levantamento de 29 de agosto: 57% dos entrevistados reprovam a maneira como o presidente governa o país, enquanto 38% aprovam. O número dos que dizem não saber avaliar também permanece inalterado, com 5%.

Pesquisa Datafolha

A pesquisa mais recente do Datafolha, divulgada no dia 1º de setembro, também colocou Lula como favorito.

O petista apareceu com 44% das intenções de voto, contra 32% de Bolsonaro, na primeira pesquisa do Datafolha divulgada após as sabatinas no Jornal Nacional e do debate entre os candidatos transmitido pela Band.

Em seguida aparecem Ciro Gomes (PDT), com 9%, Simone Tebet (MDB), com 5%. Pablo Marçal (Pros), Soraya Thronicke (União Brasil) e Felipe D'Ávila (Novo) somaram 1%. Vera Lúcia (PSTU), Constituinte Eymael (PDC), Sofia Manzano (PCB), Roberto Jefferson (PTB) e Leonardo Péricles (UP) não pontuaram. Brancos e nulos somam 4% e não sabem/não opinaram, 2%.

No caso de um eventual segundo turno, o petista venceria com 53% dos votos, e Bolsonaro ficaria com 38%.

rc (ots)