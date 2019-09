EUA expulsam membros de missão cubana na ONU

O mês de setembro em imagens

Preço do petróleo dispara após ataque a instalações sauditas

O ataque a instalações petrolíferas na Arábia Saudita, que resultou na perda de 5% da produção mundial de petróleo bruto, fez o preço do produto no mercado internacional disparar. Logo após a abertura dos mercados, o preço do petróleo bruto disparou nos Estados Unidos, aumentando rapidamente em 15%, com o preço do petróleo tipo brent subindo quase 20%. (16/09)