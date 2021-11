Em Leipzig, a Esfera: o último projeto de Oscar Niemeyer

Em 2011, o empresário Ludwig Köhne procurou o ilustre arquiteto brasileiro com uma ideia na cabeça: ele queria que o restaurante de sua empresa ganhasse um anexo que pudesse servir de espaço para eventos. Oscar Niemeyer, na época com 103 anos, achou o convite inusitado, mas aceitou. A empresa de Ludwig é especializada em guindastes e trens. Uma combinação interessante com a arquitetura “espacial” da cantina. Uma noite por semana, a ‘Esfera’ abre para o público em geral. O restaurante leva o nome “Céu”, em português. Uma sequência de dez pratos é servida em uma louça discreta – pratos grandes causariam muito reflexo na esfera de vidro.