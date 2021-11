Considerado um dos mais criativos e produtivos arquitetos da Era Moderna, o arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer é um dos últimos representantes vivos do início do Modernismo.As lindas construções de Brasília, a sede das Nações Unidas em Nova York, prédios no Rio de Janeiro, São Paulo, Londres, Paris e Berlim. Os projetos de Oscar Soares Filho, aliás, Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares Filho, ou simplesmente Oscar Niemeyer, são conhecidos mundialmente.