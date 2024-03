Conflitos Israel

Conselho de Segurança da ONU aprova cessar-fogo em Gaza

25/03/2024 25 de março de 2024

Resolução que exige trégua "duradoura e sustentável" e soltura de todos os reféns foi aprovada com a abstenção dos EUA, que desta vez não fez uso do seu poder de veto, marcando inflexão no apoio a Israel.