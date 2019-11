Aviões colidem no aeroporto de Frankfurt

Dois aviões de passageiros colidiram na pista do aeroporto de Frankfurt neste sábado (16/11). De acordo com autoridades, as aeronaves ficaram danificadas, porém, não houve feridos no incidente.

A colisão ocorreu entre um Boeing da Korean Air e um Airbus da Namibia Air, logo após ambos pousarem no aeroporto por volta das 18h20 (horário local).

O Departamento Federal de Investigação de Acidentes Aéreos da Alemanha abriu um inquérito para descobrir as causas do acidente. As caixas-pretas das aeronaves serão analisadas. As autoridades não confirmaram a dimensão exata dos danos, porém, falam em "danos graves".

Segundo a agência de notícias sul-coreana Yonhap, não houve feridos, pois o avião da Namibia Air estaria se movimentando numa "velocidade baixa" no momento da batida. A colisão teria danificado a ponta da asa da aeronave da Namíbia e o leme de profundidade do avião da Coreia do Sul.

Devido aos danos, o avião da companhia sul-coreana só poderá retornar a Seul 21 horas depois do planejado. Para os passageiros do voo, foram oferecidos hotéis em Frankfurt.

CN/dpa/ap

