Avião com mais de 100 pessoas a bordo cai em área residencial no Paquistão

Um avião Airbus A320, com 99 passageiros e oito tripulantes a bordo, caiu nesta sexta-feira (22/05) em uma área residencial da cidade de Karachi, no sul do Paquistão, no momento em que se preparava para o pouso. A informação foi confirmada pelo porta-voz da Autoridade de Aviação Civil do Paquistão, Abdul Sattar, que não mencionou se há sobreviventes.

O voo da Pakistan International Airlines (PIA) partiu de Lahore, segunda maior cidade do país, e estava a um minuto de pousar em Karachi, cidade mais populosa do Paquistão. "Não posso dizer os danos neste momento, nem o motivo [do acidente], pois é cedo demais", disse Sattar.

O escritório de comunicação do Exército do Paquistão (ISPR), informou em comunicado que enviou helicópteros e tropas para a área do acidente para realizar operações de resgate. O governo de Karachi colocou em alerta os principais hospitais da cidade.

As televisões locais mostravam imagens de uma enorme coluna de fumaça saindo de uma área residencial. Assim que tomou conhecimento do acidente, o ministro da Aviação, Ghulam Serwar, ordenou o início de uma investigação para apurar as causas.

A queda do avião ocorre apenas alguns dias depois de o país retomar voos comerciais, após semanas de bloqueio devido à pandemia de covid-19.

O país asiático viveu uma de suas piores tragédias aéreas em 2012, quando 138 pessoas morreram em um acidente perto de Islamabad. Em dezembro de 2016, outro acidente matou 48 pessoas em uma viagem entre Chitral (norte) e Islamabad.

A PIA, uma das principais companhias aéreas do mundo até a década de 1970, sofre atualmente uma queda em sua reputação devido a frequentes cancelamentos, atrasos e problemas financeiros. A empresa esteve envolvida em inúmeras controvérsias ao longo dos anos, incluindo a prisão de um piloto bêbado no Reino Unido em 2013.

LE/afp/efe

