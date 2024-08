Apesar da Eurocopa, consumo de cerveja cai na Alemanha

Comercialização da bebida diminuiu 0,6% no primeiro semestre de 2024, mesmo com a Alemanha sediando o principal torneio de futebol da Europa. O mau tempo e o aumento dos custos prejudicaram as 1.400 cervejarias do país.

As vendas de cerveja na Alemanha caíram cerca de 0,6% – o que corresponde a 25,8 milhões de litros a menos – no primeiro semestre de 2024 em comparação com o mesmo período do ano passado, divulgou o Departamento Federal de Estatística do país, conhecido como Destatis, nesta quinta-feira (01/08), um dia antes do dia em que comemora-se o Dia Internacional da Cerveja.

A tendência contraria a previsão de que as cervejarias teriam aumento de vendas principalmente porque a Alemanha seria sede da UEFA Euro 2024, o maior torneio de seleções de futebol da Europa, durante o verão.

Mas o resultado final apontou que o país registrou as menores vendas de cervejas produzidas no país para um mês junho – quando ocorreu a primeira metade do torneio – desde 1993: o total vendido foi de 777 milhões de litros.

Contando todo o primeiro semestre, as cervejarias venderam um total de 4,2 bilhões de litros da bebida alcoólica, conforme o Destatis. As vendas de marcas alemãs chegaram à casa de 3,4 bilhões de litros, ou seja, 0,9% menores do que no ano anterior.

Parte dessa queda pode ser atribuída ao mau tempo que atinge a Alemanha no verão de 2024, com chuvas fortes e temperaturas mais baixas do que o normal, o que tende a afastar o público de cervejarias e bares ao ar livre.

"Durante o Campeonato Europeu de Futebol, o sobe e desce das temperaturas e as frequentes tempestades prejudicaram os negócios de muitos bares, e muitas festas ao ar livre foram canceladas", disse o diretor administrativo da Associação Alemã de Cervejeiros, Holger Eichele.

Por que os alemães estão abandonando a cerveja? To play this audio please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 audio

Cerveja sem álcool cresce

Outro fator que influenciou a diminuição no consumo de cerveja é a inflação, com as cervejarias queixando-se do aumento exponencial de custos de matérias-primas e logística. Ao mesmo tempo, por outro lado, cresceu a popularidade das cervejas sem álcool.

Com mais de 800 marcas de cerveja sem álcool e uma participação média de mercado de 8%, a Alemanha lidera esse setor. Para se ter uma ideia, a projeção indica que, nos próximos anos, uma em cada dez cervejarias será sem álcool no país.

A produção de cervejas sem álcool mais do que dobrou desde 2007 e, em 2023, atingiu a marca de 665 milhões de litros – no entanto, ainda não é levada em consideração no levantamento.

O Destatis também constatou um declínio nas vendas de cerveja que são misturadas com outras bebidas, como refrigerantes de limão ou cola. Em comparação com o primeiro semestre de 2023, foram vendidas 5,4% menos cervejas misturadas, embora elas ainda representem apenas cerca de 4,8% das vendas totais.

gb (dpa, AFP, ots)