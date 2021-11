O atacante francês Antoine Griezmann foi eleito o melhor jogador da Eurocopa de 2016.

Artilheiro do torneio com seis gols e vice-campeão com a derrota para Portugal, Griezmann, de 25 anos, tornou-se o primeiro craque a receber a premiação sem ter sido campeão. O jogador também foi o primeiro a marcar mais de cinco gols em uma edição da Euro desde 1984, quando o atacante Michel Platini fez nove gols para a França, que venceu aquela edição do torneio.