Como a indústria da cerveja na Baviera enfrenta a pandemia

[Vídeo] Os tradicionais biergartens do estado alemão da Baviera reabriram. Mesmo em um verão à sombra da pandemia de covid-19, uma cerveja gelada com os amigos atrai muita gente. Ainda assim, a indústria da bebida sofre com a queda nas exportações e o cancelamento de eventos como a Oktoberfest.