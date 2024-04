Adidas barra venda de camisas personalizadas após polêmica

Empresa de material esportivo interrompeu venda de camisas personalizadas da seleção alemã após usuários de redes sociais apontarem que tipografia do número 44 tinha semelhanças com símbolo da organização nazista SS.

A empresa de material esportivo Adidas interrompeu a venda de camisas personalizadas da seleção alemã em seu site após usuários de redes sociais apontarem que uma das opções de número tinha semelhanças com o símbolo de uma organização nazista.

Nesta segunda-feira (01/04), o site da Adidas não estava mais oferecendo a opção de personalização com nome e número na venda das camisas. A controvérsia eclodiu no fim de semana, quando começaram a circular imagens de uma camisa personalizada com o número 44.

A combinação do número e o tipo de fonte oferecida pela Adidas levaram vários usuários a apontarem uma semelhança sinistra com "doppelte Siegrune", o símbolo da Schutzstaffel (SS), uma organização paramilitar nazista que figurou entre as principais executoras do Holocausto. Até o mesmo a personalização com um solitário número 4 foi apontada como semelhante a um dos símbolos usados pela antiga Juventude Hitlerista, a organização juvenil do Partido Nazista.

Na Alemanha, a exibição pública e a disseminação do símbolo da SS e de outras antigas organizações nazistas são proibidas e podem render processos criminais.

Adidas confirma bloqueio

O porta-voz da Adidas, Oliver Brüggen, disse à agência de notícias alemã dpa que não era a intenção da empresa que tal semelhança ocorresse.

"Bloquearemos a personalização das camisetas em nossa loja online", disse Brüggen.

A Federação Alemã de Futebol (DFB) também suspendeu as entregas de camisetas personalizadas com o número 44 em sua loja online.

A Adidas, por sua vez, culpou a DFB e sua empresa parceira 11Teamsport pelas fontes dos nomes e números.

Brüggen disse à DPA que "como empresa, nos opomos ativamente à xenofobia, ao antissemitismo, à violência e ao ódio em qualquer forma".

"Quaisquer tentativas de promover visões divisivas ou marginalizantes não fazem parte de nossos valores como marca", acrescentou.

O símbolo da organização nazista SS Foto: Sammlung Foedrowitz/akg-images/picture alliance

DFB diz que está sendo desenvolvendo fonte alternativa

Enquanto isso, a DFB disse ao jornal alemão Bild que estava trabalhando com a 11Teamsport para desenvolver uma nova fonte para o número 4, que deve exigir uma aprovação da União das Associações Europeias de Futebol (UEFA).

A porta-voz da DFB, Franziska Wülle, relatou ao jornal como foi o processo de desenvolvimento do design polêmico.

Wülle disse que a DFB "concedeu uma licença para de 'nome e numeração' à 11Teamsport por seis anos. Nossos colegas da 11Teamsport desenvolveram sua própria tipografia para a nova camisa e a coordenaram com a DFB".

Wülle ainda afirmou que as partes envolvidas no processo de design do número 4 não enxergaram nenhum simbolismo nazista na época.

Nenhum jogador da Alemanha usou a camisa de número 44. As camisas da equipe para a Eurocopa de 2024 são numeradas de 1 a 23. Os jogadores no usaram as camisas de números 4 e 14.

A polêmica envolvendo a "camisa da SS" ocorre pouco menos de dusas semanas depois de a seleção nacional de futebol da Alemanha anunciar que deixará de ser patrocinada pela empresa alemã Adidas, pondo fim a uma parceria de mais de sete décadas, e passará a usar uniformes, chuteiras e outros itens esportivos fornecidos pela americana Nike.

O acordo de patrocínio com a Nike terá início em 2027 e se estenderá até pelo menos 2034, disse a DFB em um comunicado. Na ocasião, o anúncio da troca de patrocinador da seleção nacional e a escolha de uma empresa americana gerou críticas de membros do governo da Alemanha.

jps (DW, dpa, ots)