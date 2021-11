Auschwitz fica no sul da Polônia e foi o maior complexo de campos de concentração construído pelos nazistas e o principal local de extermínio de judeus pelos nazistas durante o Holocausto.

Auschwitz-Birkenau é Patrimônio da Humanidade pela Unesco desde 2002. Mais de um milhão de pessoas, principalmente judeus, foram mortas no complexo de Auschwitz por experiências médicas, doenças, fome, trabalhos forçados e nas câmaras de gás. Também prisioneiros de guerra, ciganos, homossexuais e opositores do regime nazista foram executados. No dia 27 de janeiro de 1945, tropas soviéticas libertaram os prisioneiros sobreviventes em Auschwitz, por isso o Dia Internacional da Lembrança do Holocausto é celebrado neste dia.