1935: Nazistas cassam cidadania alemã de escritores e oposicionistas

Uma colaboração artística e diplomática

Lucy Citti Ferreira

Lucy nasceu em São Paulo, mas passou a infância e a adolescência entre a França e a Itália com a família. Um dos seus tutores foi o artista Lasar Segall, que também fez parte do movimento modernista brasileiro. Obra: Still life with a lamp, n.d. Oil on canvas, 64 x 81 cm. Manchester Art Gallery.