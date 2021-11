Coordenado por americanos, o Tribunal de Nurembergue julgou 22 líderes nazistas por crimes contra a humanidade. Em Nurembergue, crimes de guerra foram julgados pela primeira vez em um tribunal internacional.

No dia 8 de agosto de 1945, representantes das quatro potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial aprovaram, em Londres, a criação de um tribunal internacional de guerra para julgar os criminosos nazistas. Já dois anos antes da instalação do Tribunal de Nurembergue, os Aliados haviam começado a refletir sobre o tratamento que dariam aos inimigos. Inicialmente, pretendiam julgar apenas os postos mais altos das potências do Eixo (Alemanha, Itália e Japão). Os acusados, no caso, deveriam ser condenados à morte. A única questão a esclarecer era se a execução seria sumária ou após processo judicial.