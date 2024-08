Zelensky: "Agora é a realidade, os F-16 estão na Ucrânia"

“Realizámos centenas de reuniões e negociações” com os aliados para obter estes aviões e reforçar a defesa aérea do país e “muitas vezes ouvimos as palavras ‘é impossível’ em resposta”, disse Volodymyr Zelensky, durante uma cerimónia num local secreto na Ucrânia, segundo avança a AFP.

“Agora é a realidade, a realidade no nosso céu. Os F-16 estão na Ucrânia”, disse.

Desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022, Kiev tem implorado pela entrega de F-16 na esperança de acabar com o domínio russo no ar e proteger melhor as suas cidades e militares contra incessantes bombardeamentos das forças de Moscovo.

Fabricados nos Estados Unidos, os aviões são considerados a joia da coroa na extensa lista de equipamento militar que a Ucrânia solicitou aos aliados, numa tentativa de repelir o avanço das forças russas no seu solo.

Desde o início da guerra Kiev tem implorado pela entrega de F-16 na esperança de acabar com o domínio russo Foto: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

Ainda é "insuficiente"

O Presidente da Ucrânia não revelou o número de aeronaves recebidas por Kiev, limitando-se a dizer que é “insuficiente”, assim como o número de pilotos ucranianos treinados no Ocidente para pilotar aquelas aeronaves.

Também não foram revelados a data de entrega e o país que forneceu este primeiro lote.

“O que é positivo é que esperamos mais F-16” e que “muitos dos nossos homens estão a ser treinados”, assegurou Zelensky.

Jornalistas da AFP viram pelo menos dois F-16 a sobrevoar o local durante a cerimónia.

Atrás de Volodymyr Zelensky, outras duas aeronaves cinzentas semelhantes a F-16 foram colocadas no solo, parcialmente cobertas por redes de camuflagem e com as caudas estampadas com o brasão nacional, o tridente.

Em meados de maio, o presidente Zelensky declarou, numa entrevista à AFP, que precisava de 120 a 130 destas aeronaves para alcançar a paridade com a aviação russa.