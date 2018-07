Venâncio Mondlane é novo "reforço" da RENAMO

A apresentação de Venâncio Mondlane foi feita numa reunião de quadros seniores do partido, um encontro cujo objetivo era apresentar os mais novos membros daquela formação política em Maputo.

"Sei que alguns quadros aqui hoje faziam parte de estruturas relevantes do outro lado [outros partidos], mas quero sinceramente dizê-los que entraram na casa certa", observou o secretário-geral da Resistência Nacional de Moçambique (RENAMO), Manuel Bissopo.

A mudança de Venâncio Mondlane acontece numa altura em que faltam menos de três meses para a realização das eleições autárquicas, agendadas para 10 de outubro.

Cabeça de lista?

Venâncio Mondlane era um dos mais ativos deputados da Assembleia da República eleitos pelo Movimento Democrático de Moçambique (MDM), onde desempenhou a função de relator da bancada do terceiro partido parlamentar moçambicano.

Bissopo não confirmou rumores da escolha de Venâncio Mondlane para candidato da RENAMO no município de Maputo, considerando que o partido vai anunciar o seu candidato nos próximos dias.

Em 2013, Venâncio Mondlane concorreu pelo MDM e perdeu para David Simango, atual edil, eleito pela Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, em eleições boicotadas Renamo.

No final de junho, Venâncio Mondlane renunciou ao seu mandato como deputado no parlamento pelo MDM, alegando "incompatibilidade e constrangimentos" no exercício da sua função.