UNITA nega que a oposição angolana só quer saber de benesses

Na última sessão do Parlamento angolano, o MPLA, no poder, acusou os deputados da oposição de apenas aprovarem orçamentos para receber casas e carros. Em reação, a UNITA diz que tudo não passa de uma grande mentira.

Continuam a gerar polémica os pronunciamentos do deputado Agostinho Van-Dúnem, do grupo parlamentar do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), que acusou a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) de estar apenas preocupada com as suas benesses.

Esta semana, o maior partido da oposição votou contra o Orçamento Geral do Estado, na votação na generalidade. E, segundo Agostinho Van-Dúnem, a UNITA só aprova um tipo de orçamento.

"O único orçamento que vocês aprovam - é bom que se diga isso ao povo angolano – o único orçamento que a oposição aprova é o orçamento interno da Assembleia Nacional. E sabem porquê? É o orçamento que paga salários é o orçamento que dá carro, é o orçamento que dá casa. Este é o único orçamento. É o único orçamento", declarou.

O orçamento da Assembleia Nacional também integra o Orçamento Geral do Estado. Tanto para 2022 como para 2023 foram projetadas despesas correntes da Assembleia na ordem dos 39 mil milhões de kwanzas, o equivalente a mais de 71 milhões de euros.

Para este ano estão ainda previstas despesas para "investimentos": mais 11 mil milhões de kwanzas (cerca de 20 milhões de euros).

Pura demagogia responde a UNITA

Para a UNITA, os pronunciamentos do deputado não passam de demagogia. "Não há, nunca houve e penso que nunca haverá um Orçamento Geral do Estado em que dentro dele haja um orçamento da Assembleia Nacional a oferecer carros e casas aos deputados. Isso é mentira", diz Mihaela Weba, deputada do grupo parlamentar da UNITA.

Mihaela Weba, deputada do grupo parlamentar da UNITA Foto: Borralho Ndomba/DW

"Desde a primeira legislatura até agora, não há um único deputado da UNITA a que tenha sido oferecida uma casa", sublinha.

A UNITA disse ter votado esta semana contra o OGE pelo que chamou de "absurdo de autorizações exageradas ao titular do poder executivo, configurando um risco para a gestão eficiente e eficaz das finanças públicas".

Queixou-se ainda que não está prevista no orçamento a "institucionalização efetiva das autarquias em todos os municípios".

Em resposta às palavras do deputado do MPLA, Mihaela Weba deixa ainda um esclarecimento: "Todo o mundo sabe que os carros protocolares e as viaturas de apoio às residências dos senhores deputados, estão em nome da Assembleia Nacional."

"Qualquer polícia que nos mandar parar sabe que vai encontrar uma declaração em como aquele bem é da Assembleia e foi adstrito ao utilizador deputado X. Portanto, também não é verdade que o orçamento da Assembleia Nacional atribui gratuitamente a titularidade para os deputados da UNITA", explica a deputada.

Mais investimentos na saúde e na educação

Na segunda-feira (16.01), o Partido Humanista de Angola votou a favor do Orçamento Geral do Estado, mas disse que iria insistir num aumento da fatia para o setor social durante o debate na especialidade.

Os outros partidos com assento parlamentar também pedem mais investimentos na saúde e na educação.

A proposta de orçamento prevê até agora 1,5 biliões de kwanzas (2,8 mil milhões de euros) para a educação e 1,3 biliões de kwanzas (2,4 mil milhões de euros) para a saúde.