Tanzânia proíbe uso e fabricação de sacos de plástico

Quénia proíbe sacos de plástico

Festim para as aves

As montanhas de plástico servem de miradouro para as aves, que andam na lixeira à procura de comida. Muitos animais morrem por causa de sacos de plástico. Aves, peixes ou, por exemplo, tartarugas, que os confundem com comida. Antes do Quénia, já houve vários países que declararam guerra aos sacos de plástico - incluindo Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau.