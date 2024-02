Programa Alimentar Mundial apela à ajuda urgente no Sudão

Há cerca de uma centena de camiões da agência das Nações Unidas bloqueados e, nove meses após a eclosão da guerra civil no Sudão, em abril do ano passado, mais de 18 milhões de pessoas enfrentam uma crise de fome - o terceiro nível mais elevado de emergência no país.

Destas, cinco milhões necessitam de abastecimento alimentar urgente na capital, Cartum, bem como nas regiões de Darfur e Kordofan. A guerra fez com que o número de pessoas que precisam de alimentos no país mais do que duplicasse desde o início das hostilidades.

Por isso, o Programa Alimentar Mundial (PAM) da ONU apelou às partes em conflito no Sudão que forneçam garantias urgentes e imediatas para a entrega segura e sem entraves da assistência humanitária, especialmente através das frentes de conflito onde os civis deslocados e em situação de fome estão encurralados e isolados.

Segundo a ONU, o número de mortos devido à fome duplicou no último ano no Sudão, pois a guerra cortou o acesso dos civis à ajuda Foto: Mariel Müller/DW

Fome

O PAM disse nesta sexta-feira que estava a receber relatos de pessoas a morrer devido à fome no país e que o número de mortos pelo mesmo motivo duplicou no último ano, uma vez que a guerra cortou o acesso dos civis à ajuda.

Nesse sentido, o programa da ONU apelou às facções beligerantes do Sudão, ao Exército sudanês e às Forças paramilitares de Apoio Rápido (RSF) que forneçam garantias imediatas de que a ajuda humanitária será distribuída sem entraves.

Num comunicado, o programa disse que conseguiu entregar ajuda a apenas uma em cada 10 pessoas nessas zonas, que incluem a capital Cartum, a região ocidental de Darfur e o estado de El Gezira, onde a RSF avançou recentemente.

"Está a tornar-se quase impossível para as agências de ajuda atravessar devido a ameaças de segurança, bloqueios de estrada forçados e exigências de taxas e impostos", refere o comunicado do PAM.

Civis a fugir dos combates violentos em Wad Madani em dezembro do ano passado Foto: AFP

Garantias

O PAM disse que estava a tentar obter garantias de segurança para reiniciar as operações em El Gezira, anteriormente um centro de ajuda para onde muitos tinham fugido de Cartum.

As entregas de ajuda no Sudão foram limitadas porque 70 camiões ficaram retidos em Port Sudan durante mais de duas semanas e outros 31 ficaram retidos em El Obeid durante mais de três meses, disse a agência. Ambas as cidades são controladas pelo Exército.

Pessoas deslocadas de Wad Madani, no estado sudanês de Jazira, a chegar a Gedaref Foto: AFP/Getty Images

"Cada um dos nossos camiões tem de estar na estrada todos os dias para entregar alimentos ao povo sudanês", afirmou Eddie Rowe, representante do PAM no Sudão. "No entanto, a ajuda que salva vidas não está a chegar àqueles que mais precisam", disse.

A guerra no Sudão começou em abril de 2023, quando uma luta pelo poder entre o Exército e as RSF eclodiu devido a um plano de transição para o regime civil.