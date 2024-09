STP: Oposição e ADI prometem diálogo "em benefício do país"

Direções dos dois maiores partidos são-tomenses reuniram esta sexta-feira. MLSTP, na oposição, e ADI, no poder, prometeram colaborar sobre assuntos estruturantes para o desenvolvimento do país.

A disponibilidade foi manifestada pelo novo presidente do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe (MLSTP), Américo Barros e o líder da Ação Democrática Independente (ADI) e primeiro-ministro Patrice Trovoada no final de um encontro de quase uma hora, esta sexta-feira (20.09), entre as direções dos dois maiores partidos são-tomenses.

Américo Barros que foi recebido porPatrice Trovoada, na sede da ADI, assegurou a colaboração entre os dois partidos e entre o MLSTP e o Governo, sobre "projetos estruturantes que realmente tragam benefícios para o país e para o povo de São Tomé e Príncipe".

"Eu deixei abertura total do MLSTP ao primeiro-ministro e também enquanto presidente do partido [ADI]", vincou Américo Barros.

Patrice Trovoada também sublinhou que "o caminho está aberto" para a colaboração "naquilo que é fundamental e importante para o país", admitindo que o seu partido e o Governo também estarão abertos "à toda crítica construtiva que possa vir do MLSTP".

Patrice Trovoada diz que "o caminho está aberto" para a colaboração Foto: Ramusel Graça/DW

"Eu acho que existe ponto de convergência que são fruto da experiência que nós ( ADI e o MLSTP) temos que é a governação de São Tomé e Príncipe. Quanto mais possível for termos alguns consensos nas matérias que não só dizem respeito aos são-tomenses todos, mas que são matérias que são importantes para qualquer Governo e que são avanços para a nossa sociedade, para a nossa democracia, para a nossa governação, devemos colaborar, devemos trabalhar", sublinhou Patrice Trovoada.

Eleição do segundo vice-presidente do parlamento

Os dois líderes deixaram demonstraram que o entendimento deverá começar com a viabilização pela ADI da eleição do segundo vice-presidente do parlamento reservado ao maior partido da oposição, cuja eleição não foi possível há quase dois anos por falta de entendimento com a antiga direção do MLSTP, liderada pelo ex-primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus.

"O primeiro-ministro [Patrice Trovoada] deixou a sua total disponibilidade enquanto presidente do seu partido para as duas bancadas parlamentares se entenderem para a resolução dessa vacatura. Nisto agradeci e é para isso que estamos cá para juntos unirmos em termos de consenso e para o que é melhor para o nosso povo e para São Tomé e Príncipe", referiu Américo Barros, que falava com Patrice Trovoada ao seu lado.

O líder da ADI assegurou que "todas essas questões pendentes vão ser revolvidas", recordando que a a sua posição e da ADI era aguardar a nova direção do MLSTP eleita e legitimada pelos seus militantes porque "era difícil trabalhar" com uma direção que estava apenas a assegurar os assuntos correntes.

"Agora é um novo ciclo, nós queremos dar um sinal aos são-tomenses. Temos um país com dificuldade, as pessoas que estão apreensivas, pessoas que estão stressadas", referiu o também primeiro-ministro são-tomense.