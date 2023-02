Sismo: Número de mortos ultrapassa os 15 mil

Na Síria, 2.992 pessoas morreram, incluindo nas áreas controladas pelo Governo da Síria e em áreas rebeldes, de acordo com os Capacetes Brancos (voluntários da proteção civil). Na Turquia, o balanço é de pelo menos 12.391 mortos.

O sismo de magnitude 7,8 na escala de Richter atingiu o sudeste da Turquia e o norte da vizinha Síria. Foi seguido de várias réplicas, umas das quais de magnitude 7,5.

Nos dois países atingidos pelo terramoto foram também registados mais de 58 mil feridos, muitos com fraturas e outras lesões graves.

Na Síria, 23 milhões de pessoas estão "potencialmente expostas, incluindo cerca de cinco milhões de pessoas vulneráveis", alertou a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Na Turquia, 6.444 edifícios em dez províncias do sudeste desabaram, disse o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que reconheceu alguns problemas iniciais das autoridades nos esforços de resgate.

População tenta aquecer-se, devastada pelo sismo Foto: OZAN KOSE/AFP

"Vamos começar a remover os escombros e a nossa meta é reconstruir as casas em Kahramanmaras e nas outras cidades afetadas dentro de um ano", prometeu.

Além disso, Erdogan anunciou uma ajuda financeira para as vítimas no valor equivalente a 495 euros por pessoa afetada.

Detenções

Entretanto, deixou de ser possível aceder à rede social Twitter através das principais operadoras de telecomunicações móvel da Turquia, numa altura em que crescem as críticas à forma como as autoridades lidaram com a tragédia.

A polícia turca prendeu uma dúzia de pessoas desde o terremoto, devido a publicações nas redes sociais críticas da forma como o governo lidou com o desastre.

"Algumas pessoas desonestas e desonrosas publicaram declarações falsas como: 'não vimos soldados ou polícias'", disse Erdogan.

No terreno, as equipas de resgate estão a trabalhar sob frio extremo, que complica as tarefas de busca e salvamento, sendo que as primeiras 72 horas são cruciais para encontrar sobreviventes, disse o chefe do Crescente Vermelho Turco, Kerem Kinik.

A ajuda internacional começou a chegar na terça-feira (07.02), com dezenas de países a oferecerem apoio a Ancara.