"Ruanda não está a negociar seres humanos no acordo com Londres"

"Não estamos a negociar seres humanos, por favor. Na realidade estamos a ajudar", disse o chefe de Estado do Ruanda, Paul Kagame, num seminário virtual com a Universidade Brown, nos Estados Unidos.

O controverso plano, anunciado na semana passada pelo chefe do executivo britânico, Boris Johnson (Partido Conservador), prevê que Reino Unido transfira para o Ruanda os requerentes de asilo que atravessam o Canal da Mancha, como parte de uma nova estratégia de combate à imigração ilegal e aos grupos criminosos que a apoiam.

Paul Kagame, que estava numa visita à República do Congo, Jamaica e Barbados quando o acordo foi assinado, disse hoje (22.04) que seria errado pensar que o Ruanda está a receber dinheiro pelos migrantes.

Uma mulher imigrante e suas criançar chegam à costa do Canal da Mancha (foto de arquivo).

"Como lidou com a crise da Líbia"

O Presidente ruandês explicou que o Reino Unido abordou o seu país por causa da forma como Kigali lidou com a crise dos migrantes na Líbia.

Disse que, em 2018, quando liderava a União Africana, decidiu oferecer abrigo aos migrantes bloqueados na Líbia quando tentavam chegar à Europa.

Quase mil migrantes foram acolhidos pelo Ruanda desde então, tendo dois terços deles sido realocados em países europeus e no Canadá.

Kagame considerou ter-se tratado de um processo bem-sucedido para o Reino Unido e outros países europeus, que "têm problemas com as migrações".

Muitos imigrantes tentam atravessar o Canal da Mancha, alguns em barcos infláveis, arriscando suas vidas.

"Ruanda está a ajudar"

O chefe de Estado acrescentou que o Ruanda está a ajudar a lidar com o tráfico de migrantes, sublinhando que Londres quer "uma forma ordeira de identificar as pessoas que aceita e as que rejeita".

Dois partidos da oposição no Ruanda consideraram o acordo "irrealista" e apelaram ao Governo para se focar nos problemas locais em vez de tentar resolver "os fardos dos países ricos".

O plano do Governo britânico passa por reenviar homens solteiros que chegam ao Reino Unido provenientes do outro lado do Canal da Mancha em pequenas embarcações, fazendo-os voar 6.400 quilómetros até ao Ruanda, enquanto os seus pedidos de asilo são processados.

No âmbito do acordo, inspirado nos que se aplicam na Austrália e em Israel, Londres financiará inicialmente o dispositivo no valor de 120 milhões de libras (144 milhões de euros).

O Governo ruandês esclareceu que ofereceria a possibilidade aos migrantes "de se estabelecerem permanentemente no país, se assim o desejarem".

Imigrantes chegam ao Reino Unido (foto de arquivo).

Críticas

A iniciativa foi criticada pela Igreja anglicana, políticos e pela ONU, através do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), que expressou, no dia do anúncio, a sua "forte oposição" ao plano britânico.

Mais de 160 organizações não-governamentais classificaram a medida como "cruel e mesquinha", tendo sido também criticada por alguns deputados conservadores, enquanto o líder da oposição trabalhista, Keir Starmer, a apelidou de "impraticável" e com custos "exorbitantes".

Os migrantes há muito que chegam ao Reino Unido através do norte de França, seja escondidos em camiões ou em ferries, ou - cada vez mais desde que a pandemia de covid-19 fechou outras rotas em 2020 - em jangadas e pequenas embarcações, em travessias organizados por traficantes.

Mais de 28 mil pessoas entraram no Reino Unido em pequenas embarcações no ano passado, contra 8.500 em 2020 e apenas 300 em 2018. O registo de mortes não tem parado de aumentar.

Os governos britânico e francês trabalharam durante anos para impedir as travessias do canal, sem grande sucesso, trocando frequentemente acusações sobre quem é o culpado do fracasso.