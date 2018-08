RENAMO apresenta recurso contra a CNE sobre candidatura de Venâncio Mondlane

"Calamidade": roupa e artigos usados muito procurados em Moçambique

Vendedores "assaltam" as ruas

Em quase todos os 18 bairros da cidade de Nampula, existem mercados que comercializam artigos de vestuário da calamidade. Mas há quem corra atrás do tempo e do cliente. "Sentar não dá dinheiro, mas sim correr atrás do cliente’’ como apontam os vendedores ambulantes que percorrem as ruas com os seus artigos.